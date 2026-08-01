Ciclisme
Miguel Indurain (61 anys), llegenda del ciclisme: «Abans ens alimentàvem amb pastissos i entrepans, no amb gels i barretes»
«Durant les etapes menjàvem entrepans de pernil i formatge», recorda als 61 anys
David Cruz
Si has seguit l'evolució de la nutrició esportiva al llarg dels anys, t'hauràs adonat de tot el que ha canviat en poques dècades. I l'últim que ho ha explicat d'una manera molt clara ha estat Miguel Indurain, la llegenda viva del ciclisme.
El cinc vegades guanyador del Tour de França ha recordat com era l'alimentació durant la seva etapa com a ciclista professional, molt diferent de la que segueixen els corredors actuals.
«Abans, durant l'etapa, no preníem barretes ni gels, sinó entrepans de pernil i formatge o pastissos que ens compraven els massatgistes de l'equip», va explicar el navarrès en comparar la preparació dels anys noranta amb la del ciclisme modern.
En aquella època, la planificació nutricional no estava tan desenvolupada i era habitual recórrer a aliments tradicionals per afrontar l'enorme desgast físic de cada jornada.
Indurain també ha confessat que, en algunes ocasions, arribava a patir «pàjares», aquelles caigudes brusques d'energia que poden arruïnar una cursa. Segons recorda, no sempre es devien a una única causa. De vegades la deshidratació, el fred després de suar durant hores o fins i tot la concentració en la competició feien que s'oblidés de menjar a temps.
Durant la seva carrera esportiva, sempre va seguir una alimentació molt controlada, basada principalment en pasta, arròs, fruites i verdures. Les carns vermelles i els ous gairebé no tenien presència en la seva dieta, ja que l'objectiu era mantenir un pes òptim sense perdre capacitat de rendiment.
Amb la supervisió del seu equip mèdic, va arribar fins i tot a reduir diversos quilos de manera progressiva per millorar les seves prestacions sobre la bicicleta.
Avui, allunyat de l'alta competició, el navarrès continua cuidant la seva alimentació per un motiu diferent. L'exciclista ha reconegut que conviu des de fa anys amb el colesterol alt, una condició que ja patia quan dominava el Tour de França. Per això, manté una dieta mediterrània equilibrada i continua practicant exercici amb freqüència, tot i que sense l'exigència dels seus anys com a professional.
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