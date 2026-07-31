Escalar sobre el mar: el Psicobloc Master Series torna a A Coruña amb GRAVITEO
La competició internacional compartirà programa del 18 al 20 de setembre amb dues proves d’escalada de velocitat i el Campionat d’Espanya de Parkour
El Port de la Corunya tornarà a convertir-se en l’escenari d’una modalitat d’escalada en què el mar forma part de la competició. Del 18 al 20 de setembre, el Psicobloc Master Series 2026 serà el plat fort del programa esportiu de GRAVITEO Urban Sports Festival, que ocuparà el Passeig de la Marina i l’Explanada del Parrote. Una de les imatges més espectaculars serà la de dos escaladors avançant per vies paral·leles en un mur de 16 metres aixecat sobre l’aigua, sense corda, arnès ni xarxa que n’aturi la caiguda: sota els seus peus només hi haurà el mar.
La cita reunirà quatre competicions de psicobloc, escalada de velocitat i parkour, a més d’experiències per al públic, música i una zona gastronòmica amb food trucks. Impulsat per la Xunta de Galícia, la Diputació Provincial de la Corunya i el Concello da Coruña, i amb Estrella Galicia com a patrocinador, el festival combinarà proves internacionals, autonòmiques i el Campionat d’Espanya de Parkour davant del mar.
El retorn del Psicobloc Master Series
El psicobloc va néixer com una manera d’escalar sense corda ni arnès, sobre penya-segats on els escaladors cauen directament al mar si cometen un error o es queden sense forces. En competició, la roca deixa pas a estructures instal·lades sobre l’aigua, però se’n manté la mateixa essència: cada moviment exigeix tècnica, força i control mental i, a diferència de l’escalada convencional, l’aigua es converteix en l’única protecció i també en part de l’espectacle.
Per a aquesta edició s’aixecarà un mur desplomat de 16 metres d’alçada i set d’amplada sobre la vora del port, amb caigudes directes al mar. El Psicobloc Master Series reunirà 16 especialistes internacionals arribats de diferents països —vuit dones i vuit homes— que competiran en un espectacular format de duels eliminatoris en vies simètriques. La seva ubicació permetrà seguir de prop cada enfrontament i gaudir d’una modalitat en què la velocitat, l’estratègia i la precisió són decisives: qui arriba primer al cim continua en competició; qui falla, acaba a l’aigua.
La competició recupera, a més, una història vinculada a la ciutat. El Psicobloc Master Series ja va fer parada a A Corunya l’any 2019 i ara torna al port amb aquesta espectacular modalitat —Deep Water Soloing—, que va revolucionar la competició des del seu naixement a Bilbao el 2010.
Chris Sharma serà un dels grans noms presents durant GRAVITEO. L’estatunidenc és una figura essencial per entendre la popularització del psicobloc i el responsable d’ascensions com Es Pontàs, Alasha o Black Pearl, algunes de les línies més exigents obertes sobre el mar. Després de la primera edició del festival a Barcelona, va anticipar el caràcter de la cita gallega: «A Galícia tindrem un gran esdeveniment de psicobloc. Serà espectacular, perquè s’escala sense cordes sobre el mar».
L’escalada de velocitat guanya protagonisme
El programa es completarà amb l’Open Gallec d’Escalada de Velocitat de la FGM (Federació Gallega de Muntanyisme) i l’International Speed Open. Aquesta especialitat canvia la incertesa de la ruta per un objectiu concret: pujar una paret vertical de 15 metres en el menor temps possible. Dos esportistes surten al mateix temps per carrils paral·lels i cada suport, cada impuls i cada dècima poden decidir el duel.
L’escalada de velocitat s’ha convertit en una de les modalitats més accessibles per a l’espectador i ha guanyat pes dins del calendari internacional. Als Angeles 2028, l’escalada esportiva repartirà medalles separades en velocitat, búlder i dificultat, fet que permetrà als especialistes competir únicament en la seva modalitat. Aquesta ampliació del programa arriba després que la velocitat ja comptés amb una prova diferenciada a París 2024.
L’International Speed Open reunirà a A Corunya alguns dels especialistes —nacionals i europeus— més destacats de la disciplina, amb Erik Noya com a ambaixador de la prova, en una competició que permetrà mesurar sobre el mateix mur escaladors que elevaran el nivell esportiu del festival. La prova compartirà protagonisme amb l’Open Gallec d’Escalada de Velocitat, completant un programa que oferirà al públic dues maneres de gaudir d’una de les modalitats més ràpides i espectaculars de l’escalada esportiva.
Saltar, córrer i crear: l’espectacle del parkour
La tercera disciplina serà el parkour, que celebrarà el seu Campionat d’Espanya oficial sota l’organització de la Reial Federació Espanyola de Gimnàstica (RFEG). Nascut de la recerca d’una manera eficaç i creativa de desplaçar-se per la ciutat, aquest esport converteix murs, barres, bancs i desnivells en parts d’un recorregut. El cos és l’única eina per avançar mitjançant curses, salts, recepcions, girs i equilibris.
El campionat oferirà dues maneres diferents d’entendre aquest desplaçament. En Speed, l’objectiu és completar els obstacles en el menor temps possible, escollint la trajectòria més ràpida. En Freestyle, la modalitat d’estil, es valoren la dificultat, l’execució, la creativitat i la combinació de moviments. Una premia l’eficàcia contra el cronòmetre; l’altra, la capacitat de construir una actuació pròpia dins del circuit.
El parkour espanyol compta actualment amb referents capaços de competir a escala internacional. Marta Gutiérrez va aconseguir el 2026 el bronze a la Copa del Món de Montpeller i la plata a Istanbul dins la modalitat de Speed. Eduardo Oliva va arribar a la final de Freestyle a Montpeller i Héctor Martínez va fer el mateix en Speed. També destaca Stefy Navarro, finalista als Jocs Mundials de Chengdu.
Les quatre competicions permetran passar de la tensió d’un moviment sobre el mar a una ascensió resolta en pocs segons o a una successió de salts entre obstacles. Al voltant d’elles, GRAVITEO oferirà música, food trucks i experiències perquè el públic recorri els espais, conegui les disciplines i formi part de l’ambient. Durant tres dies, l’aigua, les estructures esportives i el paisatge urbà convertiran el Port de A Corunya en una de les principals cites de l’esport urbà i la cultura urbana de Galícia.
Via: Diari de Girona
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