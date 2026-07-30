Primera Catalana
El Figueres buscarà l'ascens sense revolució i amb el retorn de diverses cares conegudes
La Unió aposta per la continuïtat amb deu renovacions, incloent-hi tres capitans, i set noves incorporacions, cinc de les quals amb passat a Vilatenim
La Unió Esportiva Figueres suma més renovacions (deu) que fitxatges (set) en el que va d'estiu. L'equip unionista opta per donar continuïtat a diversos dels jugadors amb protagonisme durant la temporada passada. La columna vertebral del conjunt tornarà a buscar el retorn a Lliga Elit mentre s'hi afegiran noves cares, bona part de les quals amb passat a Vilatenim.
Entre els jugadors que renoven amb el Figueres hi ha tres dels capitans de la temporada 25/26: Albert Genís, Zou Moustakim i Xavi Ferrón. Només Nacho Ferretti, el capità restant, deixarà la porteria unionista i penjarà els guants. Ferrón arribarà ja a la seva novena temporada en el club i continuarà, així, sent el jugador amb més experiència amb el Figueres.
Renoven també peces de la plantilla com Joel Casado i Ferri, que sumaran el seu segon any després de fitxar des de l'Escala; Uriel Brugnoni, element estructural de la defensa figuerenca que complirà el seu tercer any; Luis Ruiz, l'ocupant del lateral esquerre durant tota la campanya passada; el lateral dret figuerenc Dani Mesas; el porter Àlex Sánchez, i Miguel Rodríguez, migcampista titular quan ha estat disponible.
Cinc retorns
En l'apartat de les incorporacions, el full de ruta de la direcció esportiva apunta cap a jugadors que ja havien jugat a la Unió. Al primer nou nom de l'estiu, Pedro del Campo, s'hi sumen els germans Pau i Joan Tubert, el porter Lluc Ferrer i el davanter Ali Gueye. Els germans Tubert, central i migcampista, arriben des del Banyoles. Havien jugat a la base del Figueres des de la categoria infantil i van arribar al primer equip, però en van sortir entre 2024 i 2025
Lluc Ferrer agafarà el relleu de Ferretti provinent del Peralada, on ha estat segon porter durant els últims tres anys. De Verges, va jugar un any a Vilatenim en el Juvenil de Lliga Nacional. Finalment, l'últim retorn anunciat és el d'Ali Gueye. El senegalès torna a vestir el blanc-i-blau després d'haver-ho fet el 2025, a Lliga Elit. És triple guanyador de l'Amos de l'Àrea i va jugar l'últim tram de la temporada passada al Vilamalla, amb qui va ascendir a Tercera Catalana.
A la davantera l'acompanyarà un dels pocs futbolistes que jugaran per primer cop a la Unió. Juan Guede, davanter de físic imponent, firma pel Figueres després d'haver passat pel futbol de Galícia i de la Comunitat Valenciana. Per acabar, el vilafantenc José Terrón sumarà energia al lateral provinent del Juvenil de l'Olot. Tot i no haver estat al club, Terrón coneix perfectament Vilatenim, ja que va jugar al Peralada durant l'etapa de futbol base.
Sicka, la baixa més sonada
Pel que fa a les baixes, el Figueres ha donat sortida a alguns dels jugadors que van tenir poques oportunitats l'última temporada, però també perdrà algun dels seus actius més importants. El màxim exemple n'és Sicka, firmat pel Peralada. Màxim golejador de l'equip l'any passat, l'ascens de categoria del jove figuerenc deixarà un buit notable a la davantera. Marxa també el ja esmentat Ferretti, fet que obligarà a un relleu entre els tres pals, i Ot Agné, que canvia d'aires per motius professionals.
A banda, deixen també el club Ayman Amhot, Àlex Pérez, Roger Molas, Santi Rodríguez, Hassan Doumbouya i Oriol Argelés.
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