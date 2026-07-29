Vòlei platja
El Vila de Roses de vòlei platja reuneix vint-i-dos equips a la platja de Santa Margarida
L'equip txec "Puschky" es va imposar en la categoria avançada, tot revalidant el triomf de l'any passat
Les pistes municipals de vòlei platja de Santa Margarida van acollir, dissabte passat, el primer torneig d'aquest estiu del trenta-tresè Campionat Local Vila de Roses de vòlei platja 3x3. La jornada va reunir un total de vint-i-dos equips -dotze en la categoria d’iniciació i deu en la de nivell avançat.
En iniciació, l'equip "Le Petit Príncep" es va proclamar campió després de superar "La Família" en una final molt igualada. En el nivell avançat, l’equip txec "Puschky" es va imposar a "Minions" per 13-21 i 16-21 i va revalidar el triomf aconseguit en el primer torneig de l'edició de 2025. Va ser, d'aquesta manera, el millor dels deu conjunts de la categoria.
"Puschky" va celebrar, a més, l'onzena participació consecutiva en una competició que cada estiu fa coincidir amb les seves vacances a Roses. L'entrega de trofeus va anar a càrrec de l’alcaldessa, Sílvia Ripoll, i del regidor d’Esports, Miguel Ángel Muñoz.
El Campionat Local Vila de Roses continuarà el pròxim dissabte 8 d’agost, a partir de les nou del matí, a les mateixes instal·lacions de la platja de Santa Margarida, amb la disputa del segon torneig de l'edició. Les inscripcions per a aquesta segona jornada estan obertes al públic a través d'aquest enllaç.
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