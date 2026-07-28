Natació
Quatre representants del Club Natació Figueres en el Campionat d'Espanya Júnior
Sara Barneda -que frega una medalla- i Elsa Rubio, Aniol Oliver i Tomàs Valls participen a la competició
El Club Natació Figueres va tancar la temporada amb la participació de quatre nedadors de la seva base al Campionat d’Espanya Júnior, celebrat a Sabadell. Sara Barneda, Elsa Rubio, Aniol Oliver i Tomàs Valls van prendre part en la competició acompanyats de la seva entrenadora, Cristina Nierga.
Sara Barneda (2010) va fregar la medalla estatal i va aconseguir la quarta posició en la final dels 200 metres braça. També va ser desena als 100 metres braça, onzena en els 200 metres estils i sisena en els 400 metres estils. Per la seva banda, Elsa Rubio, del 2008, va acabar en novena posició en la prova dels 100 metres lliures.
En categoria masculina, Aniol Oliver, també del 2008, va obtenir la cinquena posició en els 1.500 metres lliures com en els 800 metres lliures. Finalment, Tomàs Valls (2009), va acabar en la 29a posició en els 50 metres braça.
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