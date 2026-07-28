Futbol
La primera selecció de Cubarsí
"Era allò que se sol dir, ‘aquest arribarà lluny’, sí, però era molt aventurat pensar-se que acabaria guanyant un Mundial i es convertiria en el millor central del món", recorda, Òscar Almendros, tècnic de la selecció gironina benjamí del 2016 on hi despuntava Cubarsí amb nou anys
Marc Brugués
«Era una cosa fora de sèrie. Tothom se n’enamorava. Senties a la graderia ‘cordons, aquest central, quina jerarquia’. Era allò que se sol dir, ‘aquest arribarà lluny’, sí, però era molt aventurat pensar-se que acabaria guanyant un Mundial i es convertiria en el millor central del món». Corria l’any 2016 i Òscar Almendros, llavors jugador del Llagostera, era el seleccionador regional de Girona de la categoria benjamí. Res de l’altre món, alguns entrenaments durant la temporada i a l’estiu un torneig a Riudoms contra les altres demarcacions catalanes sense que hi hagués títols ni premis. «Vam arrasar. Vam jugar vuit partits i els vam guanyar tots vuit. No era en mode competició però sabíem que érem els campions», recorda Almendros, actual segon entrenador del Vic. En aquell equip de marrecs d’entre vuit i nou anys, hi despuntava un central «alt i fort, amb un esperit competitiu extraordinari per l’edat i tècnicament superdotat». Sí, era Pau Cubarsí, un dels dos jugadors del Girona FC -només se’n permetien dos per club- que Almendros va triar en la que va ser la primera selecció del central d’Estanyol. A partir d’aquí va venir la catalana en categories inferiors i de seguida l’espanyola, amb la qual va debutar amb poc més de disset anys, i amb qui fa una setmana es va coronar campió del Mundial als Estats Units.
Al costat dels millors jugadors benjamins de les comarques gironines, aquella va ser la primera aventura de Cubarsí en una selecció. A l’equip hi eren també, entre altres, Vicent Pemberton i Itzel Colocho, el jugaven el curs passat al Sabadell i l’Espanyol juvenil. «En Pau destacava molt al camp. Era més alt i fort i supercompetitiu. En alguns entrenaments jugàvem contra els alevins, que eren més grans, i ell no tenia cap mena de problema. No es notava que fos més petit», recorda Almendros. Si fa no fa com ara, que amb dinou anys acabats de fer ha hagut de marcar, amb eficiència i excel·lència els millors davanters del món que li treien un piló d’hores de vol en aquest món. Lukaku, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Dembelé, Olise, Julián Álvarez, Messi... Cap va poder amb un Cubarsí, líder de la defensa de la selecció espanyola campiona del món i que només va encaixar un gol durant el Mundial. També amb el primer equip del Barça, amb qui va debutar amb setze anys, no ha parat de crèixer i col·leccionar títols i ja acumula dues Lligues, una Copa i dues Supercopes.
Deu anys enrere, Cubarsí era «tal com és ara». «Supertranquil fora del camp, sense fer mai cap mal gest i ben net», diu Almendros. El tècnic d’Arbúcies recorda especialment un partit contra la selecció de Terres de l’Ebre, en què Cubarsí, sent central va fer dos gols. «És que a més a més era ràpid. Ho tenia tot!» Ahir, a casa, amb els seus, va rebre un reconeixement a una trajectòria meteòrica que, encara que sembli mentida, tot just comença.
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Via: Diari de Girona
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