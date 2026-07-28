Futbol
Diomande, el caprici més car
L’extrem ivorià de 19 anys, que suma 14 gols en 56 partits, costarà als blancs 135 milions, amb un cost fix de 115 i 20 més en variables. I a això cal sumar-hi les comissions. Es converteix en el fitxatge més car del Madrid per davant del de Bellingham (127) i Hazard (120).
Fermín de la Calle
El Reial Madrid ha topat amb un rival complicat a la taula de negociació, el RasenBallsport Leipzig, club pertanyent a l’empresa austríaca de begudes energètiques Red Bull. El club teutó va advertir des del primer moment que Yan Diomande només sortiria del club si algun dels seus pretendents (París Saint-Germain, Manchester City o Reial Madrid) dipositaven els 130 milions que demanaven. I no només no ha cedit ni un mil·límetre en la negociació si no que ha aconseguit estirar una mica més aquesta xifra pretesa. Els alemanys van rebutjar una primera oferta madridista de 100 milions i posteriorment van fer el mateix amb una altra de 120.
El Leipzig s’ha mantingut inflexible, i va provocar fins i tot que el jugador s’exercités ahir amb la resta de l’equip a les instal·lacions del club, malgrat estar gairebé tancat el seu traspàs al Reial Madrid. Així que el futbolista s’entrenava al gimnàs mentre José Ángel Sánchez, el director general blanc, mirava de tancar els serrells finals d’una operació que s’ha disparat fins als 135 milions, amb un cost fix de 115 milions i unes variables que eleven el preu final en 20 milions d’euros més. Sense comptar les comissions dels mitjancers... Això el converteix en el fitxatge més car de la història del Reial Madrid, per sobre dels 127 que va pagar per Bellingham al Borussia Dortmund i els 120 que va costar el traspàs de Hazard del Chelsea.
Enuig del PSG
L’actitud dels alemanys va provocar que el París Saint-Germain desistís en el seu afany per aconseguir els serveis de l’ivorià de 19 anys, i en va informar en un comunicat que mostrava el seu enuig. "El París Saint-Germain ha retirat oficialment aquesta nit el seu interès i ha posat fi a totes les negociacions per Yan Diomande. La quantitat exigida pel traspàs, així com les pretensions salarials, eren totalment desproporcionades i de tal naturalesa que haurien desequilibrat el mercat. El PSG no s’apartarà dels seus principis de gestió financera rigorosa i d’equilibri de la plantilla".
Un missatge sorprenent venint d’un dels clubs que s’ha caracteritzat per inflar el mercat pagant preus desorbitats i protagonitzant alguns dels fitxatges més cars, com els 222 milions d’euros que va pagar al Barcelona per Neymar, els 180 al Mònaco per Kylian Mbappé, els 90 a l’Eintracht per Kolo Muani, els 75 al Nàpols per Kvaratskhelia o els 68 a l’Inter per Achraf Hakimi.
No obstant, aquesta vegada Florentino Pérez va decidir entrar en la subhasta amb un dels anomenats clubs-Estat, canviant la seva política de fitxatges, ja que fins ara l’estratègia del club blanc sempre havia sigut apostar per promeses joves en edat adolescent per evitar que es disparés el preu, com va fer en els casos de Vinícius, Rodrygo o Endrick. L’argentí Mastantuono ja havia debutat amb el River i els blancs es van avançar al PSG de Luis Enrique per ell.
Ara el Reial Madrid ha licitat fort per un futbolista que suma 56 partits com a professional (32 amb el Leipzig, 14 amb la selecció de Costa d’Ivori i 10 amb el Leganés), en els quals ha marcat 14 gols. Xifres que no justifiquen els 135 milions del seu traspàs, per més que sigui un futbolista d’enorme futur. Diomande estava fa un any al Leganés, club que va pagar per ell 1,5 milions i que el va vendre després de deu partits al Leipzig per 20.
Incorporació immediata
En les pròximes hores, el Reial Madrid farà públic el fitxatge de l’extrem, que s’incorporarà aquesta setmana als entrenaments a les ordres de José Mourinho. La voluntat del jugador de tornar a Madrid ha sigut decisiva per tancar un acord que ha aixecat controvèrsia entre el madridisme pel preu de l’operació.
No serà l’última perquè el club blanc també ha tancat un acord amb Rodrigo Hernández i treballarà ara per fer el mateix amb el Manchester City, amb el qual té un any de més de contracte. Els blancs no tenen pressa per tancar aquesta operació perquè el jugador s’operarà aquests dies d’una lesió a l’esquena i passarà unes setmanes de baixa abans de poder incorporar-se, cosa que li dona marge per prendre’s la negociació amb el club anglès amb calma.
El City ja coneix les intencions de l’internacional espanyol i ja ha fitxat el seu substitut, l’anglès Elliot Anderson, que arriba del Nottingham Forest després de pagar 136 milions pel seu traspàs. Segons informa la premsa anglesa, l’operació de Rodri podria rondar els 45 milions fixos, més 15 en variables. Tot i que la idea del Reial Madrid és no gastar més de 50 milions.
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