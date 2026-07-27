Motor
El peraladenc Jordi Vilardell guanya el Campionat d'Andorra i té a prop el català i l'espanyol
El jove pilot guanya la Pujada a La Peguera i s'assegura matemàticament el primer dels tres campionats que pot guanyar enguany
El pilot peraladenc Jordi Vilardell ja té la primera de les tres corones que buscava posar-se aquesta temporada. Vilardell va proclamar-se campió del Campionat d’Andorra d'Automobilisme de Muntanya, després d’imposar-se a la Pujada a La Peguera, la quarta cita del calendari. El pilot va dominar la prova al volant del seu Nova NP03 i va deixar la victòria encarrilada durant les dues primeres pujades.
Vilardell va marcar un temps d'1 minut, 49 segons i 13 centèsimes en la primera mànega, el millor registre de tota la jornada. En el segon intent va tornar a quedar per sota del minut i cinquanta segons, amb un crono d'1 minut, 49 segons i 65 centèsimes. Cap rival va poder superar aquests temps durant la resta de la competició. El pilot ja no va prendre la sortida en les dues últimes pujades, després d'haver establert registres prou bons per a evitar-li cap mena de patiment en els intents dels seus rivals.
Amb aquest nou triomf, Vilardell va sumar 26 punts més i arriba als 104 punts al capdavant de la classificació general. És la quarta victòria en les quatre proves que ha disputat en terreny andorrà. El resultat i els punts sumats li permeten assegurar-se matemàticament el títol abans de la cinquena i última cita del calendari. El reglament permet als pilots descartar el resultat d'una de les proves. Per tant, Vilardell pot renunciar al resultat de la cinquena i última cursa, la Pujada a Beixalís, sense que cap dels seus perseguidors tingui ja opcions d’avançar-lo en la classificació.
A banda, Jordi Vilardell lidera també les classificacions generals dels Campionats de Catalunya i d'Espanya. En el cas del d'Espanya només resta per disputar-se una sola prova, mentre que en el de Catalunya en queden dues. D'aquesta manera, el de Peralada es troba ben a prop d'aconseguir un triplet de títols en el seu primer any a la categoria de barquetes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mercè Barberà: 'Sempre he pensat que si la mare em va donar la vida, jo, de la meva no en podia fer una ximpleria, li devia el millor
- Nacho de la Calzada, advocat laboralista, alerta del truc que utilitzen les empreses per abaixar-te el sou sense que te n’adonis: 'Revisa la teva nòmina
- Els experts aconsellen entrenar la força: 'Aixecar peses augmenta la qualitat de vida en la tercera edat
- Els Mossos i la Guàrdia Civil detecten irregularitats en subvencions de la Generalitat a la productora Triacom
- El xurrogelat la innovació estiuenca de la Xurreria Olivé que trobareu a Llançà
- Jürgen Klopp firma com a nou seleccionador d’Alemanya i avisa: 'Si no deixeu en pau la meva família, me n’aniré
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- La fiscalia demana set anys de presó per al germà de l’exconseller Felip Puig per un contracte irregular