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Futbol

Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a Anglaterra

El club blaugrana paga la clàusula de recompra a l'Everton i torna a incorporar la d'Ordis per a la defensa

Martina Fernández, en la seva primera etapa com a blaugrana.

Martina Fernández, en la seva primera etapa com a blaugrana. / FCB

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Roger Illa

Roger Illa

Barcelona

La central d'Ordis Martina Fernández torna a ser futbolista del Barça. El club blaugrana va oficialitzar, diumenge passat, el pagament de la clàusula de recompra que s'havia guardat per la defensa. Fernández havia jugat l'últim any i mig a l'Everton anglès, primer com a cedida i després en propietat. El seu bon rendiment i la marxa de Mapi León, titularíssima a l'eix de la defensa del Barça, ha tornat a obrir la porta per a Martina Fernández.

D'aquesta manera, l'ordienca torna al club on va debutar professionalment la temporada 2021/2022. Amb orígens al Borrassà i al Girona, va firmar pel planter del Barça durant l'etapa cadet. En la temporada 2024/2025 va obtenir una plaça en el primer equip blaugrana, però una important lesió en el menisc la va allunyar de la gespa durant diversos mesos. En la seva tornada va sumar pocs minuts i va decidir marxar a la Women's Super League anglesa. L'experiència amb l'Everton va ser tot un èxit: va ser titular des del primer dia i va convertir-se ràpidament en una peça clau de l'equip.

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Fernández, de 22 anys, firma fins a 2029 amb el Barça i s'incorpora als entrenaments des d'aquest mateix dilluns. L'acte oficial i la firma del contracte es farà també aquesta setmana.

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