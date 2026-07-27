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Futbol

Cristhian Stuani renova i continuarà al Girona una temporada més

El davanter uruguaià, amb 39 anys, es proposa retornar el club blanc-i-vermell a Primera

Cristhian Stuani celebra el gol de lempat davant de la Reial Societat.

Cristhian Stuani celebra el gol de lempat davant de la Reial Societat. / David Borrat / EFE

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Redacció

Redacció

Cristhian Stuani, màxim golejador i llegenda històrica del Girona, continuarà defensant la samarreta de l’equip blanc-i-vermell després de prolongar el contracte fins al 2027, segons ha anunciat el club aquest dilluns, gairebé un mes després que el davanter uruguaià quedés lliure.

Stuani, de 39 anys, va acabar contracte el passat 30 de juny, però finalment s’ha arribat a un acord per a la seva continuïtat i continuarà alimentant la seva condició d’heroi de l’afició de Montilivi. El mateix davanter ha assegurat en un vídeo publicat pel club que "la història continua".

"No vaig néixer aquí, però aquí va ser on vaig aprendre a no rendir-me mai. Ser del Girona és acceptar qualsevol repte i el que ens espera és massa important per perdre-me’l", ha dit Stuani.

El comunicat del club destaca que Stuani continuarà escrivint "una història extraordinària", "una història de gols, esforç, superació i fidelitat que deu anys després del seu començament continua més viva que mai".

El davanter va arribar al club procedent del Middlesbrough anglès i des d’aleshores s’ha convertit en "una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc".

Suma 148 gols en 312 partits oficials com a blanc-i-vermell, "unes xifres que reflecteixen la transcendència d’un futbolista irrepetible"i "un dels grans artífexs del creixement"del club català.

El comunicat assegura que continuarà aportant "experiència, lideratge i mentalitat guanyadora"i la seva capacitat golejadora a l’equip en la seva desena temporada a Montilivi.

Serà el quart any de Stuani a LaLiga Hypermotion amb el Girona i, de fet, ja va ser pitxitxi en dues de les tres anteriors: la 2019-2020 (29) i la 2021-2022 (22).

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El davanter ja ha deixat "una empremta profunda"i ara buscarà retornar el Girona a l’elit.

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