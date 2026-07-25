Tercera RFEF
David Gurillo: "Vull que l'Escala vagi amb la meva personalitat, que no tingui por ni complexes contra ningú"
L'equip anxover ha començat la pretemporada i s'estrena aquest dissabte a casa, amb un amistós contra l'Espanyol B (19.30h)
"Volem que l’Escala continuï la temporada vinent a Tercera Federació. Si ho aconseguim, serà una temporada notable, i tot el que vingui a partir d’aquí serà excel·lent"
El torroellenc David Gurillo repetirà com a entrenador i director esportiu del Futbol Club l'Escala. La seva primera experiència alternant la banqueta i els despatxos anxovers no va anar gens malament: l'equip costaner va ser setè a Tercera i va esmunyir-se durant una bona colla de mesos entre els col·lossos de la categoria. La 2026/2027 serà la quarta campanya consecutiva de l'Escala a la categoria. Les bones apostes que va fer el club, encapçalades per Gurillo, han fet volar alguns dels seus jugadors més importants, i el tècnic estarà obligat a reinventar-se en la cerca d'un nou any memorable.
Han fet un parell d'entrenaments, ja. Com han anat aquests primers dies? Què estan començant a treballar?
Sí. Hem entrenat dimecres i dijous, i avui (divendres) en tenim un altre. Estem començant a agafar forma en l’àmbit físic, a relacionar-nos més i a entendre què volem fer. També treballem els comportaments, els hàbits d’entrenament i la manera d’actuar que volem tenir. A poc a poc, perquè és un procés.
Com de definida tenen ara mateix la plantilla? Després del primer entrenament comentava que estava a prop de quedar tancada.
Està bastant definida. És veritat que hi pot haver canvis: poden sortir jugadors i en poden entrar de nous. No tanquem la porta a res perquè el mercat està obert. També anirem veient durant la pretemporada el que ens falta i quines necessitats tenim. Segur que fitxarem un davanter, però encara estem a l’espera.
Han perdut peces com Gelmà, Expósito o Elián, jugadors que van disputar molts minuts la temporada passada. Com afronta la tasca de reinventar l’equip des de la seva posició d'entrenador i director esportiu? Ha buscat perfils similars o s'adaptarà als nous jugadors?
Eren perfils molt específics i, pel que fa a la qualitat, crec que estaven per sobre de la categoria. Jugadors com Gelmà, Josu o Expósito ens donaven un punt diferencial en qualitat i en joc. En el cas de Josu i Gelmà, també eren molt importants dins del vestuari. Tindrem un equip diferent, potser no tan associatiu com el de l’any passat, però més vertical, més dinàmic i amb més energia a l’hora de pressionar, si bé ja érem un equip que anava a buscar el rival a dalt. Haurem de variar una mica la nostra manera d’actuar i d’entendre alguns comportaments, però la idea general serà la mateixa.
Imagino que compta que jugadors amb experiència que sí que continuen, com Marc Bech o Jona, hauran d’assumir encara més aquest paper de líders del vestidor.
Hauran de "tirar del carro" i ajudar a unir el grup. Tenim jugadors amb experiència que han d’agafar confiança i convertir-se en gent important dins del grup i del vestidor. Jona serà segur el primer capità i Marc Bech, el segon. A partir d’aquí, durant la pretemporada definirem la resta de capitans.
"Jona serà segur el primer capità i Marc Bech, el segon. A partir d’aquí, durant la pretemporada definirem la resta de capitans"
Han fitxat diversos jugadors amb experiència a Tercera Federació, alguns d'ells d'arreu d'Espanya. Com ha estat la tasca de conèixer-los i incorporar-los?
Per la nostra situació geogràfica estem molt limitats, perquè som molt lluny de tot. Hi ha pocs jugadors de la zona amb nivell per jugar en a Tercera Divisió. Els jugadors que han vingut de fora són d’aquesta zona o de comarques de Girona o properes. Els coneixíem i els havíem anat seguint; en el seu moment van tenir l’oportunitat de sortir de Catalunya, van acumular experiències a fora i ara poden tornar.
Entre els fitxatges que tornen hi ha Joel Arimany, amb passat al Peralada i el Figueres. Està cridat a ser una de les referències ofensives de l’equip.
Dins de l’àrea marca diferències i, en el joc d’esquena i donant continuïtat a les jugades, ho fa molt bé. Haurem de treballar per explotar les seves qualitats, perquè se senti còmode. Com més pilotes li arribin dins de l’àrea, millor, perquè és on resulta determinant. Volem acompanyar-lo amb un perfil una mica diferent, amb més mobilitat i que ataqui més els espais. Estem buscant aquest davanter i esperem poder tancar-lo aviat.
Expósito i Arimany són dos perfils molt diferents. Com a entrenador, això t'obliga a nodrir el davanter d’una manera completament diferent?
Totalment. Adri (Expósito) és un jugador que ve entre línies, s’associa i té molta capacitat per fer l’última passada. Joel (Arimany) és més de joc d’esquena, de guardar la pilota, descarregar i xocar amb el central. Per això busquem un perfil semblant al que ens van donar Youssef (Zayzoun) durant tota la primera volta i Umaru durant la segona: un jugador que vagi als espais, ataqui l'esquena i es complementi bé amb Arimany.
A banda dels jugadors amb experiència a Tercera Federació, també han incorporat futbolistes que acaben l'etapa de juvenil. Què busquen amb aquest tipus de fitxatges joves?
És una qüestió de mercat i també de pressupost. No podem tenir vint o vint-i-dos jugadors molt contrastats a la categoria per una qüestió pressupostària; per això, hem de fer apostes, com ja hem fet altres anys. Fa un parell d’anys ho vam fer amb Izan (González); després també amb Hudson Davis, Biel Borra, Robert Mitrea... Són apostes per jugadors joves, amb molt de talent i encara amb molt marge per desenvolupar-se, que ens estan donant rendiment.
"No podem tenir vint o vint-i-dos jugadors molt contrastats a la categoria per una qüestió pressupostària; per això, hem de fer apostes joves, com ja hem fet altres anys"
Fins ara, els jugadors que ha esmentat han sortit bé tots o gairebé tots.
Sí, els treballem. També n’hi ha alguns que han vingut i no han tingut la continuïtat que volien, perquè això depèn del rendiment, però acostumem a encertar aquestes apostes. Treballem amb aquests jugadors joves i després som valents i els posem al camp. Tenim el cas de David Gómez, que, tot i ser juvenil de primer any, ja va tenir minuts amb el primer equip.
David Gómez estava fent les proves amb la Juventus. On anirà, finalment?
Segurament avui o demà es tancarà el seu traspàs al Parma italià.
Venen de sumar 46 punts i aconseguir una salvació molt tranquil·la. L’objectiu de l'Escala continua sent mantenir la categoria?
Sí, és el nostre principal objectiu i no pensem en cap altre. Volem que l’Escala continuï la temporada vinent a Tercera Federació. Si ho aconseguim, serà una temporada notable, i tot el que vingui a partir d’aquí serà excel·lent.
Aquesta temporada hi ha projectes molt potents, com els del Cornellà, el Badalona, l’Atlètic Lleida... La temporada passada van estar força temps en posicions de play-off, però amb equips que mouen tants diners sembla molt difícil entrar en aquesta lluita.
Aquest any serà molt difícil. Crec que hi haurà dues lligues; una amb els cinc equips de dalt, tot i que potser hi haurà alguna sorpresa que s’hi acabarà afegint. La resta d’equips estarem més pendents de la zona mitjana, intentant no patir ni entrar en llocs de descens. Crec que hi haurà dues lligues molt diferenciades, és el que intueixo.
"L'Escala ha de ser un equip que vulgui controlar el partit, valent, que pressioni amunt i que vulgui tenir la pilota, però que la tingui per ser vertical i atacar constantment l’esquena del rival"
Quin futbol li agradaria que oferís l'Escala aquesta temporada?
Vull que el joc de l'Escala vagi amb la meva personalitat. Vull un equip amb molt de caràcter i molta il·lusió, que vulgui dominar els partits i que no tingui por ni complexos contra ningú. Ha de ser un equip que vulgui controlar el partit, valent, que pressioni amunt i que vulgui tenir la pilota, però que la tingui per ser vertical i atacar constantment l’esquena del rival. Un equip amb molta gana i molta ambició. Si aconseguim fer tot això i potenciar al màxim el talent dels nostres jugadors, com vam fer l’any passat, ens anirà bé.
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