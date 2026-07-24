Incendis forestals
Territori veu "indicis" per obrir un expedient sancionador a l'empresa responsable dels treballs del foc de les Gavarres
Paneque diu que un dels elements "podria ser" que l'operari havia d'estar acompanyat d'un altre empleat
Gerard Vilà / Berta Artigas
El Departament de Territori veu "indicis" per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. La consellera, Sílvia Paneque, ha explicat que un cop analitzada la informació el Departament la va enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està duent a terme. Paneque ha reconegut que "sembla que hi podria haver indicis" per iniciar aquest expedient sancionador "sempre en la relació contractual administrativa" que es definia entre l'empresa i Territori. "Respecte al compliment del contracte sembla que hi pot haver un incompliment i, per tant, procediríem els següents dies a iniciar l'expedient", ha remarcat Paneque.
La consellera, però, no ha pogut acotar la quantitat, ja que encara no està instruït l'expedient i ha demanat "prudència" també en relació als possibles incompliments de l'empresa adjudicatària de les obres, perquè hi ha una procediment judicial en marxa. Un dels aspectes que podria haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris que havien d'estar fent les tasques que es duien a terme a la carretera Gi-660.
En aquest sentit, Paneque ha explicat que en l'aprovació dels treballs -que depenia del Departament d'Agricultura- s'indicava que havien de ser almenys dos treballadors els qui els duguessin a terme i no pas només un com era el dia que va passar l'incendi. "Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència", ha remarcat Paneque.
Unes declaracions que la consellera ha fet al Consell Comarcal del Baix Empordà (CCBE), en una reunió amb alcaldes del Baix Ter, per parlar de les millores en les carreteres de la zona.
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