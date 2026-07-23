Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Arnau OrtizMiquel DuranAmfibis cap de CreusDalí i moda
instagramlinkedin

Futbol

El Barça anuncia el fitxatge d’Adeyemi una setmana després del seu aterratge a Barcelona

El jugador, que firma per cinc temporades, serà presentat aquest migdia

Karim Adeyemi durant la seva arribada a Barcelona, la setmana passada.

Karim Adeyemi durant la seva arribada a Barcelona, la setmana passada. / Valentí Enrich / SPO

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Albert Guasch

No va donar temps a muntar una mica de culebró amb el traspàs de Karim Adeyemi. Quan el seu nom va aparèixer als diaris, l’operació amb el Borussia Dortmund ja estava tancada. I al cap de poques hores el davanter aterrava a Barcelona carregat de maletes. Tot molt ràpid i resolutiu, com amb Anthony Gordon. No obstant, l’oficialitat del seu fitxatge no arribava. Van passar els dies i el jugador alemany de 24 anys s’havia d’entrenar al marge del grup de Hansi Flick. De sobte, suspens. Fins aquest matí, en què el FC Barcelona ha anunciat al final l’adquisició del futbolista, just una setmana després de la seva arribada a l’aeroport del Prat. Avui mateix es durà a terme la presentació.

El club ha comunicat el que se sabia: Adeyemi firmarà per cinc temporades, fins al 2031. El cost és de 22 milions d’euros fixos més set més en variables, mentre que el club alemany es guarda el 30% de plusvàlua en una futura venda del jugador. Amb l’adquisició d’Adeyemi i la de l’anglès Gordon, les bandes blaugrana es veuen notablement reforçades, malgrat la baixa de Marcus Rashford.

Notícies relacionades

Joan Laporta, a la seva tornada a Barcelona després d’uns dies als EUA seguint les evolucions de la selecció espanyola en el Mundial com un fan més de ‘la Roja’, va assegurar als reporters que esperaven que el dia de la posada de llarg d’Adeyemi seria aquest dimecres. Finalment, el dia D és avui dijous després que es dediquessin les últimes hores a afinar l’agenda presidencial i els típics serrells contractuals. Aquest mateix dimecres va arribar també a la capital catalana Jorge Mendes, el representant del futbolista germànic, per ser present en l’acte.

Via: El Periódico

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ja és oficial: la UE prohibirà als bars i restaurants donar sobres de plàstic amb sucre o salsa a partir de l’agost
  2. Mor Marta Espígol, cofundadora de Nautic Center i referent del sector nàutic a Roses
  3. Inspeccionen un pescador de Roses en alta mar i el denuncien per un error de pes: «Semblava que fóssim traficants»
  4. Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»
  5. Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al 'top manta'
  6. Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
  7. Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla: els Bombers treballen perquè el foc no passi a les naus del costat
  8. Montse Virgili: 'Escriure m'ha servit per estimar d'on vinc i acceptar l'herència de les meves mares, àvies i totes aquestes dones que eren família d'alguna manera

El científic Jacques Montagut explora la 'Literàcia' amb obres generades amb IA

El científic Jacques Montagut explora la 'Literàcia' amb obres generades amb IA

El Govern descarta recuperar la circulació de Rodalies en el tram de l’esvoranc de les obres de Montcada fins a la setmana que ve

El Govern descarta recuperar la circulació de Rodalies en el tram de l’esvoranc de les obres de Montcada fins a la setmana que ve

Batalla campal en ple vol: l'avió va tornar a Canàries després de només 30 minuts de trajecte

Batalla campal en ple vol: l'avió va tornar a Canàries després de només 30 minuts de trajecte

L’economia catalana resisteix a la crisi de l’Orient Mitjà

L’economia catalana resisteix a la crisi de l’Orient Mitjà

Kiko Rivera confirma que ha patit un segon ictus: "Aquesta vegada ha sigut una mica més fort"

Kiko Rivera confirma que ha patit un segon ictus: "Aquesta vegada ha sigut una mica més fort"

Ábalos presenta una queixa davant del jutge perquè un gos de vigilància va frustrar un vis a vis amb la seva parella

Ábalos presenta una queixa davant del jutge perquè un gos de vigilància va frustrar un vis a vis amb la seva parella

"Que el tren vagi tard és normal, però que passi a suprimit molesta": la resignació d'un usuari de l’R11 que vol arribar a Portbou

"Que el tren vagi tard és normal, però que passi a suprimit molesta": la resignació d'un usuari de l’R11 que vol arribar a Portbou

L’alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: eliminar la cutícula pot provocar infeccions

L’alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: eliminar la cutícula pot provocar infeccions
Tracking Pixel Contents