Futbol platja
El Roses Platja consuma el descens a Segona Divisió
Perd dos dels tres partits de l'última jornada i no en fa prou per a salvar-se
No va haver-hi miracle i el sènior masculí del Roses Platja va descendir a Segona Divisió. L’equip necessitava una gesta que no va acabar arribant en els tres partits de l’última seu de la temporada, a La Línea de la Concepción (Cádiz).
El Roses va guanyar el primer dels tres partits, contra el cuer Benidorm (7-2). Va ser una victòria còmoda contra un rival ja descendit que deixava viu el Roses i l'apropava momentàniament a només tres punts de sortir del descens. No obstant això, l'equip va caure en les jornades de dissabte i de diumenge i va tancar la temporada en la penúltima plaça. En la vint-i-unena jornada el Roses va perdre per la mínima contra el Cádiz (3-4) i en l'últim duel, que afrontava encara amb opcions matemàtiques de salvació, també va marxar amb les mans buides davant el Barcelona (6-5).
El vint-i-dosè i últim partit de la temporada va salvar el Santamaría i va condemnar el Torroxeño, el conjunt que va començar el cap de setmana marcant la permanència. D'aquesta manera, una victòria del Roses en l'últim partit no li hauria valgut per a salvar-se.
Subscriu-te per seguir llegint
- Inspeccionen un pescador de Roses en alta mar i el denuncien per un error de pes: «Semblava que fóssim traficants»
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla: els Bombers treballen perquè el foc no passi a les naus del costat
- La històrica empresa de Figueres García de Pou obre nova etapa d'expansió amb una inversió de 12 milions
- Una dona declara que la terapeuta dels Andic li va encarregar una ruta per Collbató perquè Jonathan fes la seva 'teràpia de confrontació
- Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al 'top manta'
- Castelló d'Empúries posa en marxa l'estany artificial de la Vila com a 'porta d'entrada' als Aiguamolls
- Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»