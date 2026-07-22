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Futbol platja

El Roses Platja consuma el descens a Segona Divisió

Perd dos dels tres partits de l'última jornada i no en fa prou per a salvar-se

Una xilena durant un partit del Roses Platja.

Una xilena durant un partit del Roses Platja. / Roses Platja

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Roger Illa

Roger Illa

La Línea de la Concepción (Cádiz)

No va haver-hi miracle i el sènior masculí del Roses Platja va descendir a Segona Divisió. L’equip necessitava una gesta que no va acabar arribant en els tres partits de l’última seu de la temporada, a La Línea de la Concepción (Cádiz).

El Roses va guanyar el primer dels tres partits, contra el cuer Benidorm (7-2). Va ser una victòria còmoda contra un rival ja descendit que deixava viu el Roses i l'apropava momentàniament a només tres punts de sortir del descens. No obstant això, l'equip va caure en les jornades de dissabte i de diumenge i va tancar la temporada en la penúltima plaça. En la vint-i-unena jornada el Roses va perdre per la mínima contra el Cádiz (3-4) i en l'últim duel, que afrontava encara amb opcions matemàtiques de salvació, també va marxar amb les mans buides davant el Barcelona (6-5).

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El vint-i-dosè i últim partit de la temporada va salvar el Santamaría i va condemnar el Torroxeño, el conjunt que va començar el cap de setmana marcant la permanència. D'aquesta manera, una victòria del Roses en l'últim partit no li hauria valgut per a salvar-se.

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