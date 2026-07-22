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Futbol

L'Espanyol agafa sensacions sobre la gespa de Peralada (4-0)

L'equip perico, que fa l'estada de pretemporada a Torremirona, guanya el Pau francès

Una acció del partit entre l'Espanyol i el Pau.

Una acció del partit entre l'Espanyol i el Pau. / Biel Baró

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Roger Illa

Roger Illa

Peralada

L'RCD Espanyol va guanyar el Pau francès, dimarts al vespre, en un partit amistós de pretemporada. El partit va jugar-se al Municipal de Peralada i va acabar amb victòria per 4 a 0 a favor dels pericos. El duel va tancar la setmana d'estada de pretemporada de l'Espanyol a les instal·lacions del l'Hotel TorreMirona, a Navata.

Rafa Bauza (3'), Kike García (43'), Leandro Cabrera (73') i Marcos Fernández (78') van fer els quatre gols blanc-i-blaus contra el Pau, conjunt de la segona divisió francesa.

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L'Espanyol s'ha allotjat a Torremirona durant una setmana, des del dimecres 15 de juliol. També va jugar un altre partit amistós dissabte passat al camp de l'Olot. En aquest cas, l'Espanyol va vèncer per 0 a 3 davant els garrotxins.

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