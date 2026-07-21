Curses
La Nocturna reuneix uns 600 corredors sota la lluna de Vilafant
La prova estrenava recorregut i va tenir una modalitat popular de 5 quilòmetres i una de competitiva de 10
Prop de 600 persones van participar, dissabte passat, en l'onzena edició de la Nocturna de Vilafant. Organitzada per l'Espai Jove i Revolució Jove, enguany estrenava un nou recorregut i un nou arc de sortida i arribada amb els colors del nou escut de Vilafant.
La principal novetat d'aquesta edició va ser el canvi de recorregut. La cursa va incorporar un tram pel nucli antic de Vilafant i va mantenir els dos itineraris habituals: un recorregut popular de 5 quilòmetres i una cursa cronometrada de 10 quilòmetres. El traçat va combinar carrers del municipi amb camins dels termes municipals veïns, especialment en el circuit llarg, cosa que va permetre als participants descobrir l'entorn natural de Vilafant.
La sortida es va donar a dos quarts de deu del vespre, coincidint amb la posta de sol. A mesura que avançava la cursa, la llum de la lluna va acompanyar els participants, que van completar el recorregut equipats amb llanternes o frontals. En acabar, moltes persones van poder gaudir d'un bany nocturn a la piscina municipal.
Els avituallaments, adaptats al nou recorregut, van donar servei tant a les persones participants com als gossos que les van acompanyar, fet que va consolidar el caràcter familiar i inclusiu d'una activitat oberta a totes les edats.
La prova és possible gràcies a la implicació dels i les joves de l'Espai Jove i Revolució Jove, que s'encarreguen de l'organització amb el suport de la Guàrdia Municipal, la Brigada Municipal, Protecció Civil, l'Associació de Voluntaris i nombroses empreses col·laboradores de Vilafant.
L'alcaldessa de Vilafant, Montse De La Llave, va destacar la gran resposta de la ciutadania i la consolidació de la cursa: “La Nocturna és un dels actes més emblemàtics del nostre municipi. Any rere any reuneix persones de totes les edats i d'arreu del nostre municipi i el seu entorn en una activitat que fomenta l'esport, la convivència i el sentiment de pertinença. Estem molt satisfets de la participació i de la magnífica feina de totes les persones que la fan possible”.
Per la seva banda, el regidor de Joventut i Esports, Víctor Grau, va valorar la implicació dels i les joves que organitzen la cursa: “La Nocturna és un exemple del que són capaços de fer els i les joves de Vilafant quan treballen en equip. Vull agrair-los l'esforç, les hores de dedicació i el compromís que hi posen cada any. Esperem que continuïn fent créixer aquest projecte perquè continuï sent una de les grans cites de l'estiu a la comarca”.
Pel que fa als resultats esportius de la cursa de 10 quilòmetres, el vilafantenc Pau Rojas es va proclamar vencedor de la categoria masculina amb un temps de 35 minuts, mentre que Carla López va ser la primera classificada en categoria femenina, amb un registre de 43 minuts i 36 segons.
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben una de les llagostes més rares i protegides de Catalunya a la Garriga d'Empordà
- Víctor Rojas, pastor del cap de Creus amb 700 ovelles: 'Els incendis s'apaguen a l'hivern gestionant el territori, no a l'estiu
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- L’Orquestra Di-Versiones i Els Catarres captiven milers de persones a la tercera Bertranada Fest
- Josep Maria Bernils: 'Hem de dir als empordanesos, alt i clar, que no podem dimitir del català
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua