Bàsquet
El Barça de bàsquet incorpora Stanley Umude, el sisè fitxatge d’aquest estiu
És un aler nord-americà de 28 anys i 1,98 que jugarà per primera vegada a Europa
Max Pérez
Després del retorn d’Agustín Ubal, el Barça continua renovant la secció estrella del Palau. Ara arriba l’aler nord-americà Stanley Umude, que fitxa pel club blaugrana fins al 2028 i se suma a la llarga llista d’incorporacions, sis fins ara. El jugador de 28 anys i 1,98 metres jugarà a Europa per primera vegada després de tota una carrera entre l’NBA i la seva lliga de desenvolupament, la G-League.
En aquesta última temporada abans de quedar lliure i arribar a Barcelona, Umude va ser una peça important dels Austin Spurs de la G-League, disputant un total de 32 partits amb unes mitjanes de 6,3 punts, 4,1 rebots i 1,4 assistències en 32,1 minuts sobre el parquet. També va disputar dos partits amb els San Antonio Spurs, a l’NBA.
Més polivalència en atac
L’aler de Portland (Oregon, Estados Unidos) pot aportar versatilitat en defensa, ja que es tracta d’un jugador intens i potent, però també amb una gran mobilitat. En atac, ha anat perfeccionant el seu llançament de tres i el seu perfil atlètic li permet córrer d’una cistella a l’altra i penetrar cap a l’anella. La seva capacitat física li permet capturar rebots defensius i ofensius amb facilitat.
Malgrat oferir un bon nivell a la lliga universitària durant diverses temporades, no va ser escollit al draft per cap equip. Però el 2022, els Detroit Pistons el van incorporar per disputar la Summer League i, més tard, entrar a la lliga de desenvolupament amb el filial, els Motor City Cruise. La seva mitjana de més de 15 punts per partit li va servir per debutar a l’NBA contra els Boston Celtics el 2023. La temporada següent va disputar 24 partits a la millor lliga del món, amb 5,3 punts, un 45,3% d’encert des del triple i 2,1 rebots de mitjana.
Campió de l’NBA amb els Bucks
L’estiu del 2024, va arribar als Milwaukee Bucks, on va disputar 22 partits i va formar part de l’equip campió de l’NBA Cup. Després de la seva última etapa a San Antonio i de la finalització del seu contracte, arriba a Europa amb un equip renovat i a l’espera de més fitxatges, així com de l’anunci oficial del seu futur entrenador: Aleksander Sekulic.
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