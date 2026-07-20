Mundial 2026
Trump i Sánchez guarden les formes
Rere el vidre blindat disposat al MetLife Stadium de Nova Jersey, el president dels Estats Units va saludar amb cordialitat el president de l’Executiu espanyol davant la Família Reial
María Mondéjar
Més enllà de la gespa, a la tribuna presidencial també es disputava un partit. Després del vidre blindat de la llotja presidencial del MetLife de Nova Jersey, la presència de líders internacionals, alguns d’ells obertament crítics amb el president nord-americà, Donald Trump, alimentava les incògnites sobre la disposició dels seients i sobre si el republicà aprofitaria la final del Mundial per ajustar comptes diplomàtics. Entre els assistents hi figurava la delegació espanyola, encapçalada pels Reis i el president de l’Executiu, Pedro Sánchez, en un moment d’escalada de tensió bilateral.
No obstant, l’estricte protocol en la primera línia de la llotja no va donar lloc a desacords polítics. Al centre, Trump, al costat de la primera dama, Melania Trump, i al seu costat el president de la FIFA, Gianni Infantino i la seva dona, Leena Al Ashqar, presidien la final. Junt amb Melania es van asseure la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney, els representants dels altres dos països amfitrions. A l’altre costat d’Infantino, la delegació espanyola va ocupar els seus seients seguint l’ordre convencional. Primer, el cap de l’estat, el rei Felip VI i la reina Letícia, seguit per Sánchez com a president del Govern i de Rafael Louzán, el president de la RFEF.
Abans del partit, Trump va mostrar la seva imparcialitat a la final i va assegurar no tenir favorits. "No m’agrada involucrar-me, tot i que políticament no tingui tanta importància", va assegurar Trump a la cadena nord-americana FOX. "No em posicionaré, però crec que és difícil anar en contra de Messi", va afegir. Malgrat que en l’esport no va afavorir cap dels dos bàndols, sí que ho va fer en qüestions polítiques. "El president de l’Argentina és bon amic meu, ha fet una gran feina", va apuntar el nord-americà sobre el seu homòleg argentí, Javier Milei, absent en la cita per superstició.
Les diferències entre Madrid i Washington s’han accentuat en els últims mesos. Sánchez s’ha convertit en un dels líders mundials més crítics amb Trump, mentre que l’oposició de l’Executiu espanyol a l’ús de bases aèries conjuntes per al conflicte amb l’Iran i els seus dubtes sobre l’augment de la despesa militar fins al 5% del PIB dins de l’OTAN han complicat la relació entre els dos aliats.
"No vull tenir res a veure amb Espanya", va declarar Trump en una roda de premsa a Ankara, amb motiu de la cimera de l’OTAN del 8 de juliol. "Ni tan sols els parlin. Són uns inútils, mala gent", va afegir.
Tot i així, Trump va deixar de banda la confrontació política i va saludar tant Sánchez com els Reis. En les imatges prèvies a l’inici del partit, fins i tot es va veure el president del Govern mantenint una conversa amb el secretari de Comerç dels Estats Units, Howard Lutnick, després que Trump assegurés que volia tallar els llaços comercials amb Espanya.
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