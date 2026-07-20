Tenis
L'Open de Fires corona Watzka i Hernández i commemora els seixanta anys del Club Tennis Figueres
La quarantena edició del torneig reparteix 5.000 euros en premis
El cap de setmana passat va celebrar-se la quarantena edició de l'Open de Fires de 2026 a les instal·lacions del Club Tennis Figueres. El torneig va repartir 5.000 euros en premis i va proclamar Robert Watzka i Judith Hernández com a guanyadors absoluts.
L'Open de Fires, cita consolidada com una de les competicions de tennis d'estiu més importants de Catalunya, va reunir un bon nombre de jugadors de nivell. Va servir, a més, per commemorar el seixantè aniversari del Club Tennis Figueres.
Robert Watzka, guanyador masculí, va superar Pere Prat a la final. Prat havia accedit al quadre final des de la fase prèvia i va donar la sorpresa tot arribant a la gran final. Judith Hernández, vencedora femenina, va vèncer Carlota Escale, que també provenia del quadre de fase prèvia. D'aquesta manera, tant Watzka com Hernández van complir amb el favoritisme en el partit decisiu, però van haver de guanyar dos rivals que arribaven en una gran forma.
L'acte de lliurament de trofeus va comptar amb la presència de Pere Montserrat, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Figueres, i també de representants del Club Tennis Figueres, patrocinadors i col·laboradors.
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