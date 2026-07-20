Mundial 2026
La imatge surrealista de l’entrega del trofeu: Infantino demana a Trump que s’aparti per no restar protagonisme a Espanya
Víctor Vargas Llamas
La imatge de la celebració del Mundial per part de la selecció espanyola va deixar una escena tan insòlita com simbòlica. Quan el combinat de Luis de la Fuente es disposava a aixecar el trofeu de campiona del món, el president de la FIFA, Gianni Infantino, va haver d’indicar a Donald Trump que abandonés el centre de l’escenari per cedir tot l’espai als autèntics protagonistes: els futbolistes.
El mandatari nord-americà, que havia estat al costat del trofeu durant la cerimònia, va tardar uns instants a apartar-se fins que el dirigent suís li va assenyalar que s’havia de fer a un costat.
Gest viral
El gest, captat per les càmeres de televisió, es va viralitzar ràpidament a les xarxes socials i va eclipsar durant uns segons el moment més esperat pels campions.
Finalment, Trump es va retirar i Espanya va poder alçar la copa i celebrar el seu èxit amb la imatge protocol·lària habitual: els jugadors, i només ells, ocupant el centre de l’escena en l’instant que corona quatre anys de feina i els consagra com a campions del món.
- Troben una de les llagostes més rares i protegides de Catalunya a la Garriga d'Empordà
- Víctor Rojas, pastor del cap de Creus amb 700 ovelles: 'Els incendis s'apaguen a l'hivern gestionant el territori, no a l'estiu
- Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Josep Maria Bernils: 'Hem de dir als empordanesos, alt i clar, que no podem dimitir del català
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua
- L’Orquestra Di-Versiones i Els Catarres captiven milers de persones a la tercera Bertranada Fest