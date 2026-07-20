La final de les finals
Espanya explica el futbol
La selecció va dir ahir a la nit al món que el seu joc és el que des del 2008 està llimant cada detall del futbol. Viu ja en un capítol històric a què ningú més aspira, perquè ningú explica el futbol com qui l’ha jugat d’aquesta manera en una final de Mundial.
Al costat de Giuliano, Nahuel, Nico o De Paul, Messi apareixia poquíssim, perquè ningú parlava la seva llengua
Rodri va devorar l’escenari amb la convicció aguda de qui no només és el millor, sinó que sap que la resta ho sap
Albert Blaya
Espanya explica el futbol els últims 20 anys malgrat Leo Messi, que no ha necessitat que ningú li expliqués per fer-lo seu. Per això era una final tan apassionant i per això Espanya va dir al món que el seu joc és el que porta des del 2008, llimant cada detall del futbol mundial i que al seu mapa són inabordables. L’Argentina només va disparar quan ja estava morta sota el jou d’una selecció espanyola gegant en el domini, fent el camp un pendent ridícul en què el gol es resistia perquè on flaqueja Espanya és en una àrea que el Dibu amenaçava a fer seva. Fins que Ferran Torres va dir que seria la seva nit. El de València arribava sense controlar la pilota ni encertar en cap suport i no va necessitar que res d’això passés perquè el que fa millor és disparar sense pensar. En aquesta va catalitzar tota una vida que ja és seva per sempre.
La soledat de Messi
A Messi li faltava saber que els seus eren els que no tornaven passades i no els que s’entretenien en parets i controls. Al costat de Giuliano, Nahuel, Nico o De Paul, Leo apareixia poquíssim perquè ningú parlava la seva llengua. Mentrestant, davant d’ell veia Rodri, Olmo, Pedri i Lamine passar-se-la sense parar, en una imatge molt cruel per a un Messi que portava tota la vida jugant allà, a aquest futbol. Es veia estrany el Déu del futbol sense connectar amb ningú, tot i que cada toc seu fos una carícia a l’ànima. Messi va estar a punt d’atemptar contra la lògica que ens deia que Espanya havia de golejar.
Els Estats Units són el país del posat i la performance, del soroll per sobre del diàleg. És per això que la final del Mundial va començar molt abans, amb uns preus absurds que apuntalaven la sensació d’impossibilitat, d’un esport impossible, seguits per balls, cançons i crits mentre els protagonistes, els jugadors, demanaven pas. Per això no és estrany que el que era realment rellevant, la gespa, estigués tan desatesa. ¿És que ningú va pensar en els jugadors? La gespa plorava mentre Ronaldo i Ronaldinho sortien amb Madonna en un clar reflex del que ha sigut aquest Mundial. Un culte a tots els excessos que cada vegada allunyen més el joc de l’aficionat.
A Rodrigo Hernández Cascante li van donar la gespa seca i malmesa i va somriure. Va devorar l’escenari d’una Copa del Món amb la convicció aguda de qui no només és el millor, sinó que sap que la resta ho sap. Va comandar, amb silenci, cada intervenció fins a desossar l’Argentina, la Nuestra, una que Scaloni ha construït des de la passada, el moviment i la camaraderia. Contra Rodri, tità de la passada i el control, l’albiceleste va quedar òrfena perquè això és Rodrigo, un compendi de tot el que el migcampista espanyol ha construït. És la prova viva del domini tècnic sobre la resta. El seu Mundial l’eleva allà on reposen Xavi i Iniesta. La seva final, mentre va poder, va sotmetre l’Argentina fins que no es va reconèixer.
De la Fuente es ficarà a l’olimp dels déus gairebé sense pretendre-ho. El tipus encerta en cada pas i decisió, com si tot ho hagués vist abans. Va tornar a ser un canvi seu (Ferran) qui li va donar la raó, va ser Pedri qui va acabar d’anestesiar l’Argentina i Merino qui va amenaçar l’àrea que era buida. Scaloni va recórrer a canvis cueveros i Lautaro, un dels seus golejadors, ni va trepitjar el verd, mentre que el de La Rioja va encertar en tot. Eurocopa, Nations League i un Mundial que pel que fa al domini està per sobre del del 2010, que tenia la millor generació de la història. Espanya ja viu en un capítol històric al qual ningú més aspira, perquè ningú explica el futbol com qui l’ha jugat d’aquesta manera en una final de Mundial.
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben una de les llagostes més rares i protegides de Catalunya a la Garriga d'Empordà
- Víctor Rojas, pastor del cap de Creus amb 700 ovelles: 'Els incendis s'apaguen a l'hivern gestionant el territori, no a l'estiu
- Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Josep Maria Bernils: 'Hem de dir als empordanesos, alt i clar, que no podem dimitir del català
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua
- El superiot Gaja, vinculat al magnat rus Vagit Alekperov, fondeja davant l'Escala
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra