Mundial 2026
Ferran condueix Espanya al deliri del seu segon Mundial contra l’Argentina de Messi
Un gol del davanter del Barça en el minut 106 li dona una merescuda segona estrella a la selecció de Luis de la Fuente, que va ser superior de principi a final
Així hem viscut la final del Mundial entre Espanya i Argentina
Sergio R. Viñas
Del minut 116 d’Andrés Iniesta al 106 de Ferran Torres. Del Mundial iniciàtic del 2010, quan tots ens vam creure que en efecte la victòria era una possibilitat, a la ratificació generacional d’aquest del 2026, la que finalment ens permet creure que som els reis del món i podem seguir sent-ho. Espanya cus al seu cor la segona estrella de campiona del món, tan merescuda o més que la primera.
Ferran de la meva vida… Víctima de tants mems en aquests últims anys i avui convertit en heroi nacional per sempre. L’executor d’un acte de justícia inapel·lable contra una Argentina decebedora que va sublimar fins més enllà del límit la resiliència que havia exhibit al llarg de tot el Mundial. Aquesta vegada, ni tan sols va poder salvar-la Messi, transparent durant tota la tarda novaiorquesa, decebedor en el que ha sigut amb seguretat l’últim gran partit de la seva carrera.
Una medalla secundària per a una Espanya que a Nova York va ratificar que ha sigut la millor selecció del Mundial més gran de la història. 38 dies, 48 equips i 104 partits després, Rodri alça la copa al cel en nom de tot un país. Perquè aquesta selecció és la genuïna representació del que hauríem de ser, un grup d’individus en què la solidaritat, la humilitat, el mestissatge i l’esperit propositiu condueixen a l’èxit col·lectiu. Campiona d’Europa i del món, Espanya es reivindica com el model a seguir, el dissenyat i imposat per un Luis de la Fuente en qui no gaires confiaven el 2022. Avui és un druida màgic que mira als ulls Vicente del Bosque.
Alineació d’una tirada
L’Espanya campiona va arrencar la final amb l’onze que ja ens hem après de memòria, és a dir, amb Fabián i sense Pedri, mentre que Scaloni va recórrer per al duel decisiu a tres futbolistes amb esperit de pedrenyal com De Paul, Nico González i Montiel. Amb aquests elements, el guió només podia ser el que va ser, domini espanyol de la pilota i resistència i reactivitat argentina.
El problema per a la selecció era que la gespa, lenta, seca i irregular, no afavoria el pla de De la Fuente. Va funcionar bé en els primers minuts, amb una ocasió de Lamine després d’una paret amb Olmo, però quan els argentins es van adonar que Dani era l’home que accelerava les jugades espanyoles es van afanar a anul·lar-lo amb èxit. Mac Allister, a poc a poc, va anar contagiant la sobreexcitació defensiva als seus companys, sense que l’àrbitre Vincic semblés preocupat sobre això. L’única groga la va veure un Lisandro que, just abans del descans, va haver de retirar-se lesionat.
Messi, aïllat
El pla d’Espanya col·lapsava al balcó de l’àrea, on no trobava la passada clau davant l’acumulació de defensors argentins. Amb prou feines va sumar, a més de l’ocasió de Lamine, dues aproximacions imprecises d’Oyarzabal i Cucurella. A l’altra punta del camp, no obstant, la selecció vivia en una pau total, sense una sola ocasió en contra, amb Messi tot just tocant nou pilotes en tota la primera part, cap en el terç final.
Espanya, en fi, dominava el partit a partir de l’ordre que imposava un sobirà Rodri i de l’amplitud de camp que aportaven Porro i Cucurella, però no acabava d’enfornar les seves jugades. El llarguíssim xou musical del descans, per a sorpresa de ningú, no li va acabar de provar gaire bé ni a la selecció ni a la gespa, un doble càstig.
Paredes va sortir en el descans per enfangar el terreny i ho va aconseguir, però el seu excés de revolucions el va carregar amb una targeta en tot just set minuts. A partir d’aquest càstig, Espanya va anar recuperant el seu territori natural, però les escasses rematades que armava continuaven sent bastant assequibles per a un porter de la talla de Dibu Martínez o directament desassenyats.
L’expulsió d’Enzo
El positiu per a la selecció era que l’Argentina tornava a estar atortugada, amb Messi contemplant-ho tot des de la llunyania, completament anònim en el partit, i sense els seus dos centrals titulars, caigut també per lesió Cuti Romero. De la Fuente va introduir Ferran, Pedri, Nico Williams i el talismà Merino, però en essència res va canviar, i va continuar l’inefectiu setge de l’àrea albiceleste.
El partit es va abocar a una pròrroga que va arribar amb regal per a Espanya, embolicat per un Enzo Fernández que es va autoexpulsar en el descompte després d’atropellar Cubarsí quan ja tenia groga. I el temps extra es va despertar amb una gran parada de Dibu Martínez a un cop de cap de Nico, preludi de l’escàndol que venia, ja que poc després l’àrbitre va anul·lar un gol a l’extrem de l’Athletic per una presumpta falta de Merino a Otamendi que només va veure ell. També ho va provar el de l’Arsenal, però aquesta vegada no hi va haver màgia.
Els penals semblaven l’única manera de resoldre el greuge. Però no ho van ser. Una centrada passada de Pedro Porro va ser pentinada per la coroneta de Nico Williams. I per allà va aparèixer Ferran Torres per marcar el segon gol de les nostres vides. Una altra vegada campions del món, com quan érem joves. Recordant-nos que la felicitat és un viatge al qual sempre es pot tornar.
- Troben una de les llagostes més rares i protegides de Catalunya a la Garriga d'Empordà
- Víctor Rojas, pastor del cap de Creus amb 700 ovelles: 'Els incendis s'apaguen a l'hivern gestionant el territori, no a l'estiu
- Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Josep Maria Bernils: 'Hem de dir als empordanesos, alt i clar, que no podem dimitir del català
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua
- L’Orquestra Di-Versiones i Els Catarres captiven milers de persones a la tercera Bertranada Fest