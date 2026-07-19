De tatuar-se De la Fuente a tenyir-se de rosa: les promeses més esbojarrades dels jugadors si guanyen el Mundial
La selecció arriba al partit decisiu amb un catàleg de compromisos tan extravagants com mediàtics: tatuatges, tints, rapats i reptes dictats pels aficionats
Mariona Carol
Espanya està a punt de disputar la final del Mundial contra l’Argentina, un esdeveniment que ha reactivat totes les promeses que els jugadors van fer abans que la pilota comencés a rodar.
En aquell moment semblaven simples bromes, picades d’ullet o supersticions de vestidor. Ara, amb la selecció a un pas de la glòria, aquests compromisos han tornat a escena amb força i s’han convertit en un fenomen viral que acompanya la il·lusió de tot un país.
La possibilitat real d’aixecar la copa ha fet que els aficionats recuperin vídeos, entrevistes i declaracions en què els internacionals es comprometien a complir reptes tan cridaners com personals. La final no només decidirà un campió: també marcarà l’inici d’una cadena de transformacions, tatuatges i canvis d’imatge que podrien convertir-se en un dels grans relats paral·lels del triomf.
Promeses de tinta, tisores i tints: el repertori més peculiar de la selecció
Entre les promeses més comentades destaquen les de Baena, Borja Iglesias i Cucurella, que van assegurar que es tatuarien la cara de Luis de la Fuente si Espanya guanyava el Mundial.
Baena ha explicat que es tatuaria la cara del seleccionador a la cama esquerra, on té tots els seus tatuatges relacionats amb el futbol.
Pedri va prometre tenyir-se els cabells de blanc o de ros, un canvi radical que ell mateix va reconèixer que mai no s’atreviria a fer en circumstàncies normals.
Gavi, per la seva banda, va anar un pas més enllà i va assegurar que es tenyiria de rosa, un color que s’ha convertit en un dels símbols de la seva personalitat més espontània. Ferran Torres va afirmar que es raparia completament, un gest que molts aficionats ja han imaginat en muntatges i bromes virals.
Lamine Yamal, en un dels vídeos del seu canal de YouTube, es va comprometre a portar barba i bigoti durant tres setmanes, un repte que ell mateix va definir com «un sacrifici estètic important», a més de sortejar 100 auriculars de la marca Beats entre els seus seguidors.
David Raya va anunciar que es tatuaria algun motiu relacionat amb el Mundial, sense concretar-ne el disseny però deixant clar que seria un record permanent. Fabián Ruiz, en una entrevista a Teledeporte, va deixar el seu destí en mans del públic: faria el que li demanessin els aficionats, convertint-se en el jugador més obert a la creativitat col·lectiva.
En canvi, Nico Williams es va negar a prometre res. Va explicar que no li agrada «allò d’escopir enlaire», deixant clar que preferia centrar-se en el joc i evitar compromisos que es poguessin girar en contra seva.
Cucurella, el portaveu de la promesa més extrema
Si hi ha un jugador que ha donat més ressò a la seva promesa, aquest és Marc Cucurella. El defensa ha repetit en diverses entrevistes que, si Espanya guanya el Mundial, es tatuarà una petita cara de Luis de la Fuente en alguna part del cos, tot i que encara no ha decidit on.
El seu compromís, tan peculiar com mediàtic, s’ha convertit en un dels grans temes de conversa entre aficionats i periodistes.
Cucurella ha recordat que a l’Eurocopa ja es va atrevir amb una aposta arriscada, tenyir-se els cabells de vermell, i que, per a un Mundial, «tocava fer alguna cosa més forta». La seva insistència i el seu to desenfadat han convertit la promesa en un símbol de l’ambient distès i supersticiós que envolta la selecció, i en un dels gestos més esperats si Espanya aixeca el trofeu.
La final, la il·lusió i l’eco d’unes promeses que podrien marcar la celebració
Amb la final a tocar, Espanya no només somia aixecar la copa: també imagina com els jugadors compliran unes promeses que, si es fan realitat, podrien protagonitzar alguns dels moments més comentats de l’esport espanyol dels pròxims dies.
La selecció es juga el títol, però també la possibilitat de veure els seus protagonistes transformar-se, tatuar-se, tenyir-se o rapar-se en una celebració que podria ser tan històrica com inoblidable.
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