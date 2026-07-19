Vela
El Mundial de vela somiat per Sara Ayats, regatista empordanesa de classe Europa
La castellonina, de dinou anys, s'endú l'or en la Nations Cup i la cinquena posició en la prova individual
Practica la vela des dels cinc anys i la classe Europa des dels catorze
La castellonina Sara Ayats (2006) és una d'aquelles esportistes que, per culpa de competir en un esport minoritari, no sol rebre el reconeixement que mereixen els seus èxits. Ayats és regatista de la classe Europa i acaba de ser cinquena del món i proclamar-se campiona de la Nations Cup. És la millor posició de l'esportista de dinou anys, que practica la vela des que en tenia només cinc.
El Campionat del Món d'aquest 2026 va disputar-se a Gdansk, a Polònia. La regatista hi assistia amb les úniques expectatives de passar-ho bé, després d'haver-se classificat sense patir i tenir un any de menys regularitat d'entrenaments a causa dels estudis. La primera sorpresa se la va endur amb la Nations Cup. Aquesta competició divideix els regatistes del Mundial entre les seleccions que representen. És, en definitiva, la modalitat col·lectiva de la cita mundialista.
Un or improvisat i una cinquena plaça molt mental
La Nations es disputa just abans de començar el campionat individual i, si bé dura un sol dia i les regates són més curtes de l'habitual, suposa una gran exigència física. Això fa que els competidors del Mundial solin optar per a aparcar-la i reservar energies. Aquesta era la idea d'Ayats... fins que un canvi de plans va fer que hi acabés prenent part. Improvisant, va canviar-se de pressa, va saltar a l'aigua i, d'on no n'havia de treure res, va acabar enduent-se un or.
La selecció espanyola representada per ella i per tres companys més va batre els equips d'Alemanya, Polònia, Suècia i Dinamarca. Es van disputar set regates dividides entre les de la primera ronda, les de les semifinals i les de la final, que era al millor de tres, però que el conjunt va resoldre per la via ràpida davant el combinat danès. Espanya va guanyar totes set proves. Les embarcacions de classe Europa són individuals, i era la combinació de resultats dels representants de cada país el que acabava determinant la puntuació final. "Teníem poc vent, entre set i deu nusos, i això feia que les condicions ens afavorissin", analitza la regatista.
Un cop resolta de la millor manera possible la Nations Cup, va ser moment de la competició individual. Sara Ayats, que venia de ser onzena dos anys enrere, va esmunyir-se en el top-5 final. Va mantenir la constància de resultats al llarg del cap de setmana i fins i tot va encadenar tres podis consecutius en un dia. La clau de la seva posició? Segons ella, la maduresa mental que li dona l'experiència.
"Hi ha un component mental molt important i alguns regatistes amb molt nivell cometen errors un dia i perden totes les opcions. És millor competir tranquil·la i pensant a gaudir que pressionar-se excessivament", valora. Les condicions d'una regata poden canviar de cop amb un simple canvi del vent, i mantenir la calma davant aquestes circumstàncies imprevisibles resulta decisiu en la pràctica de l'esport. "Cal estar pendent de tot, estar molt atenta", diu. Afegeix que sol intentar centrar-se només en el seu trajecte, en allò que pot controlar.
"Hi ha un component mental molt important, és millor competir tranquil·la i pensant a gaudir que pressionar-se excessivament"
La castellonina va començar a navegar en un casal de vela i amb set anys va passar a practicar regularment l'Optimist. Va fer el canvi a Europa amb catorze anys. Un dels elements que més li agrada de la seva classe és el fet que l'embarcació és personalitzable. Relata que "la vela es fabrica segons les teves mides, es pot escollir un pal més tou o més dur... Una noia més petita o amb menys pes pot guanyar una regata si treballa bé". La classe Europa depèn menys de les característiques físiques del regatista que altres modalitats de la vela.
Futur incert
Sara Ayats entrena a l'Estartit, si bé aquesta darrera temporada l'ha competit en representació del Club Vela Palamós. Va canviar de samarreta quan va quedar-se sola dins la seva classe al club estartidenc. La classe Europa no viu el moment de creixement d'altres disciplines i això fa que alguns clubs es plantegin deixar d'oferir-la. En definitiva, Sara Ayats no té assegurada la continuïtat de la seva disciplina de cara a la temporada vinent.
"Fins al setembre faré un descans i aprofitaré per pensar què fer amb la vela", admet. Un pas a una classe com l'ILCA, explica Ayats, faria que s'enfrontés a regatistes més altes i fortes, unes característiques més adequades per a aquest tipus d'esport. "Per continuar competint al màxim nivell hauria d'orientar molt més la preparació cap a aquest vessant i he de decidir si vull fer aquest canvi", dictamina.
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