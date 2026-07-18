Crossfit
L'entrenament híbrid també està de moda a Figueres: "Ningú surt trist del centre"
L'Elite Fitness Hybrid Center, cofundat per Abraham Chicón i Cesc Palomo, busca formar esportistes "preparats per a afrontar qualsevol situació"
El centre ofereix quatre modalitats diferents i ja té cent quaranta socis
L'entrenament híbrid està de moda. Molts esportistes busquen entrenar la força sense deixar de banda l'agilitat, la resistència o la capacitat de córrer o nedar. Ser "persones preparades per a afrontar qualsevol situació", ho defineix el tècnic Abraham Chicón. Amb aquest esperit neix l'Elite Fitness Hybrid Center, cofundat per Chicón al costat de Cesc Palomo, participant dels Crossfit Games de 2025. Està ubicat al passeig del Cementiri de Figueres.
El centre ofereix classes de quatre esports híbrids (crosstraining, Hyrox, Funcional i ATHX) i ja reuneix, en tres mesos de vida, uns cent quaranta socis. "Vam crear el centre amb la idea que la gent fes esport i millorés el seu estat de salut", explica Abraham Chicón. Ell és un dels entrenadors que dirigeixen, durant vuit franges diàries d'una hora i a partir de les set del matí, les classes de l'Elite Fitness.
El crosstraining -el conegut crossfit- representa la més popular de les quatre modalitats que ofereix el centre, si bé, curiosament, és la que fins ara reuneix menys alumnes. El Hyrox s'hi assembla pel que fa als exercicis funcionals, però incorpora el running com a element central. En el seu vessant competitiu, es corren un total de vuit quilòmetres separats per estacions amb activitats com burpees, rem...
L'entrenament funcional és un dels elements més nous de trinca de l'Elite Fitness. És una variant que elimina els exercicis més complexos del crosstraining i els substitueix per altres més fàcils tècnicament, però sempre mantenint la innegociable alta intensitat. És la classe que més es recomana a les persones que comencen a entrenar en el centre sense experiència prèvia, ja que permet una iniciació més suau en l'univers del crossfit.
Finalment, l'ATHX és una modalitat en creixement que combina elements del crosstraining, com els seus moviments gimnàstics i d'halterofília, amb l'estructuració per estacions contínues del Hyrox. És una variant més senzilla que el crosstraining clàssic, però manté l'esperit de l'entrenament híbrid pur.
"La gent surt contenta d'aquí. Poden sortir cansats, però ningú surt trist del centre, aquesta és la nostra idea", valora l'entrenador, que té passat en el crossfit competitiu. Els dos tècnics posen especial èmfasi en la tècnica, clau a l'hora d'evitar lesions. "Ben practicat i amb entrenadors pendents de tu, el crossfit és el millor esport del món", diu.
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