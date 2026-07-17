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Mundial 2026

Slavko Vincic, l’àrbitre de la final del Mundial que provoca esgarrifances a l’Argentina

L’eslovè, amb el qual Espanya està invicta, va dirigir la debacle argentina davant l’Aràbia Saudita en el seu debut a Qatar 2022

Slavko Vincic i Dani Carvajal.

Slavko Vincic i Dani Carvajal. / EFE/FRIEDEMANN VOGEL

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Sergio R. Viñas

L’eslovè Slavko Vincic és l’àrbitre elegit per la FIFA per dirigir la final del Mundial d’aquest diumenge (21.00 hores) entre Espanya i l’Argentina. Per segona edició consecutiva, és un col·legiat europeu l’elegit per al partit més important del món, agafant el relleu del polonès Tomas Marciniak a Qatar 2022.

Vincic, de 46 anys, fa diverses temporades que és un dels àrbitres més prestigiosos de la UEFA. El 2024, va ser el designat per a la final de la Champions que va guanyar el Reial Madrid davant el Borussia Dortmund. Aquell mateix any, va dirigir una de les semifinals de l’Eurocopa, precisament la que Espanya va guanyar contra França.

Espanya està invicta amb Vincic

La selecció està invicta amb l’eslovè després de cinc partits. Suma dos empats en un amistós contra l’Equador el 2017 i en el xoc contra Suècia de l’Eurocopa 2020. Posteriorment, Vincic va repartir justícia en les victòries contra Itàlia en la semifinal de la Nations League 2023, de nou contra els italians a l’Eurocopa 2024 i en l’esmentada semifinal d’aquest torneig davant França.

L’Argentina, en canvi, acumula una derrota en l’únic precedent amb l’àrbitre de la final. I quina derrota... Vincic va ser l’àrbitre del dramàtic debut albiceleste a Qatar 2022, en què l’Aràbia Saudita va aconseguir una sorprenent victòria contra la selecció de Messi. Tot i que ja se sap que aquella història va tenir final feliç, amb l’Argentina conquerint el títol.

L’alemany Bastian Dankert en el VAR

En aquest Mundial, Vincic ha dirigit tres partits. En la fase de grups va arbitrar l’empat entre el Brasil i el Marroc (1-1) i la victòria d’Algèria contra Jordània (1-2). El seu últim partit havia sigut el triomf de Mèxic contra l’Equador en setzens de final (2-0). En aquest últim partit, Vincic va expulsar l’equatorià Hincapié aplicant la coneguda com a ‘llei Vinícius’. És a dir, per dirigir-se a un rival amb la mà a la boca per parlar amb ell.

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Vincic estarà acompanyat pels seus assistents habituals, els també eslovens Tomaz Klancnik i Andraz Kovacic, mentre que el jordà Adham Makhadmeh exercirà com a quart àrbitre. En el VAR hi haurà l’alemany Bastian Dankert, assistit pel colombià Nicolás Gallo i el qatarià Khamis Al Marri.

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