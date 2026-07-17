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Futbol platja

El Roses Platja es juga la vida a Primera: necessita remuntar sis punts en l'última seu de la lliga

Els de l'Alt Empordà són penúltims i es troben molt a prop de baixar a Segona quan només queden tres partits per disputar

El Roses Platja en un partit d'aquesta temporada.

El Roses Platja en un partit d'aquesta temporada. / GSD Visual

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Roger Illa

Roger Illa

Roses

La situació del sènior masculí A del Roses Platja és crítica. A falta de només tres partits per jugar en l'última seu de la temporada, que es disputa des d'aquest divendres i fins diumenge, l'equip necessita pràcticament un miracle per no descendir. És penúltim i el separen cinc punts del Torroxeño, el conjunt que marca la permanència, però té perdut l'average directe amb els malaguenys i li cal, per tant, remuntar-li sis punts per a avançar-lo.

La primera pilota de partit del Roses Platja arriba ja aquest mateix vespre de divendres (20h), davant el cuer, el Benidorm. Es tracta de l'únic equip per sota del Roses a la taula i ja està matemàticament descendit. Si se supera el partit amb els tres punts, restaran dos duels més: dissabte (17:30h) davant el Cádiz i diumenge (9h) contra el Barcelona.

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Entre el Roses, penúltim, i el ja esmentat Torroxeño es troba el Santamaría, que supera en un punt el Roses Platja i seria, ara mateix, l'últim equip que perdria la categoria. El combinat gadità va guanyar un dels partits de l'últim cap de setmana i, gràcies a això, va avançar els de l'Alt Empordà a la taula. El Roses acumula tres victòries i setze derrotes i no guanya des de la jornada 12, precisament contra el Santamaría.

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