GRAVITEO obre les portes al públic amb el millor esport urbà i una potent oferta cultural al Circuit de Barcelona-Catalunya
Des d'aquest divendres i fins al 19 de juliol, el festival reunirà esport, oci, música, cultura urbana i experiències per a tots els públics en un format obert i gratuït pensat perquè tant els aficionats com les famílies gaudeixin d'un cap de setmana únic.
BEGOÑA GONZÁLEZ
L'espera per gaudir del festival més gran d'esports urbans ha arribat a la seva fi. Des d'aquest divendres i fins diumenge vinent, 19 de juliol, GRAVITEO obre les portes al públic amb una àmplia proposta de competicions de primer nivell i una potent oferta cultural al Circuit de Barcelona-Catalunya. Campionats europeus i estatals, a més d'exhibicions, protagonitzaran la programació esportiva d'una desena de disciplines presents a l'esdeveniment, mentre que la música en directe, els DJ i l'oferta gastronòmica acompanyaran les més de 14 hores d'activitat diària del recinte instal·lat al traçat català.
L'esdeveniment, d'entrada gratuïta mitjançant registre previ, reunirà en un mateix espai esportistes olímpics, medallistes internacionals i referents de diverses disciplines urbanes, i es convertirà en un punt de trobada per a l'elit esportiva i el públic general. A més, segons l'organització, serà el primer festival que combini competicions oficials i proves amateurs dins d'un mateix recinte. Des de primera hora del matí, la programació esportiva es desenvoluparà de manera ininterrompuda fins a la nit als diferents espais habilitats.
Al llarg del cap de setmana se celebraran algunes de les competicions més importants del calendari estatal i internacional, entre les quals destaquen el Campionat d'Europa de Boulder, una prova de la World Climbing Europe Series Speed, els Campionats d'Espanya d'Skateboarding Street i Vert, Roller Freestyle Street i Vert i Scooter Street, a més d'altres proves que convertiran el Circuit en un autèntic aparador dels esports urbans.
Un cartell de primer nivell
A aquest programa competitiu s'hi afegiran proves populars de duatló, així com exhibicions i activitats vinculades al bàsquet 3x3. En total, l'organització preveu la participació de més de 1.000 esportistes de més de 35 països, que compartiran espai durant tot el cap de setmana amb milers d'aficionats i visitants.
L'esdeveniment, organitzat per Prensa Ibérica i Fira Circuit, amb el suport d'Esportcat-Generalitat de Catalunya, la Fundació Esport Jove, el Consell Superior d'Esports, la Reial Federació Espanyola de Patinatge i la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada, comptarà amb el patrocini de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New Travel i hohes C, els espais dels quals oferiran diferents activacions i experiències gratuïtes per als assistents.
Entre les activitats adreçades al públic hi haurà sortejos, proves de producte i un test drive gratuït de models CUPRA sobre el traçat de Montmeló, amb reserva prèvia. A més, durant tot el cap de setmana hi haurà diversos escenaris amb música en directe i actuacions de DJ. Per facilitar l'assistència de les famílies, el recinte també disposarà de múltiples zones d'ombra, espais infantils, activitats i tallers pensats específicament per acostar els esports urbans als més petits.
Facilitat d'accés
Tots els assistents s'hauran de registrar prèviament al web de l'esdeveniment, on també podran consultar la programació completa. A més, Sagalés habilitarà un servei especial de llançadora entre l'estació de Renfe de Montmeló i el Circuit, mentre que l'aparcament serà gratuït per als assistents.
L'activitat esportiva es desenvoluparà principalment a la zona del paddock, escenari habitual dels Grans Premis de Fórmula 1 i MotoGP, tot i que algunes proves, com el Duatló i el Campionat d'Espanya de Marxa Nòrdica, es disputaran sobre el mateix traçat del Circuit.
Un dels grans atractius de GRAVITEO serà la presència d'algunes de les principals figures internacionals dels esports urbans, que competiran a pocs metres del públic. En escalada, el Campionat d'Europa de Boulder i la prova continental de velocitat reuniran bona part de l'elit europea, amb representació de nombrosos països del continent, consolidant el festival com un dels principals aparadors dels esports urbans que se celebren enguany a Espanya.
En l'apartat audiovisual, des de la tarda d'aquest divendres i fins diumenge es podran seguir en directe per streaming les semifinals i les finals de les competicions a través dels canals oficials de YouTube de la Reial Federació Espanyola de Patinatge i World Climbing Europe, fet que permetrà seguir les proves des de qualsevol lloc.
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