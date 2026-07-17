Dance Me Figueres aconsegueix dos premis en una final internacional a París
L’escola figuerenca, única representant espanyola en la competició, completa la seva participació amb dos primers llocs, dues segones posicions i un quart lloc en les diferents categories
L’escola figuerenca va ser l’única representant espanyola en una competició internacional que reunia els millors grups classificats del tour celebrat en diverses ciutats de França
Els grups de competició de Dance Me Figueres han tancat la temporada amb cinc podis, dos dels quals primers premis, en les finals d’un tour internacional de dansa celebrades a París. L’escola figuerenca havia aconseguit la classificació per participar en aquesta cita el passat 4 d’abril, després dels resultats obtinguts en una de les proves del circuit disputada a Montpeller.
Una representació del centre es va desplaçar el divendres 3 de juliol fins a París per prendre part en la gran final del tour internacional. La competició reunia els grups més ben classificats de les diferents proves celebrades arreu de França durant la temporada i suposava el punt culminant d’un circuit en què havien participat nombroses escoles de dansa.
Dance Me Figueres va ser l’única escola espanyola participant en el campionat, en què va compartir escenari i va competir amb centres procedents de diferents països. Els seus grups van completar una actuació destacada i van obtenir dos primers llocs, dos segons premis i una quarta posició en les diferents categories en què estaven inscrits.
DME Mirrors es va imposar en la categoria de parelles, mentre que DME Loyalty va aconseguir el primer lloc en la categoria d’adults. DME Mariona va quedar segona en la categoria mini solista i DME Innocence va obtenir també la segona posició en la categoria júnior. Per la seva banda, DME Tinies va finalitzar en quart lloc en la categoria infantil, completant així els resultats de la delegació figuerenca.
El desplaçament també va permetre als ballarins i les seves famílies visitar alguns dels espais més emblemàtics de París i compartir uns dies de convivència fora dels escenaris. El viatge va combinar, d’aquesta manera, la participació en la competició amb una experiència cultural i de grup a la capital francesa.
Des de Dance Me Figueres valoren positivament l’experiència internacional, tant pels resultats aconseguits com per l’oportunitat de competir amb escoles d’altres països. El centre també ha reconegut la feina dels participants, les famílies i l’equip docent al llarg de la temporada.
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