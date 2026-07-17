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Rem

Abril Rubio i Yamil Figueroa, campions de Catalunya de Beach Sprint amb el Club Rem Empòrium

Rubio guanya la categoria individual i la de parelles mixtes al costat del seu company de club

Abril Rubio, al centre, rep l'or individual.

Abril Rubio, al centre, rep l'or individual. / Empòrium

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Roger Illa

Roger Illa

Cambrils

El Club Rem Empòrium es consolida com una de les entitats catalanes de referència en el Beach Sprint. El club castelloní va aconseguir tenir dos campions de Catalunya d'aquesta modalitat en l'últim torneig autonòmic disputat a Cambrils. Són els atletes locals Abril Rubio i Yamil Figueroa.

Abril Rubio va penjar-se dos ors. Un va ser en la prova individual, en la categoria C1x femenina. D'aquesta manera, Rubio va revalidar el títol de campiona de Catalunya que ja havia aconseguit el 2025.

L'altra medalla va arribar en la prova per parelles i formant equip amb Yamil Figueroa. Era la categoria C2x mixta i va requerir d'un alt nivell de compenetració dels esportistes per a pujar a l'esglaó més alt del podi.

Expectatives olímpiques

Els resultats arriben dos anys justos abans que el Beach Sprint debuti com a disciplina olímpica en els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. El Club Rem Empòrium treballa de cara a preparar palistes per a aquesta o per a la cita olímpica de 2032. La castellonina Abril Rubio, de fet, és una de les seleccionades per la Federació Espanyola de Rem en el programa "Operació Brisbane 2032". Aquest últim curs ha estudiat quart d'ESO a distància mentre seguia un pla d'entrenament dissenyat per a arribar a competir a les Olimpíades.

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Rubio i Figueroa tenen el seu pròxim repte competitiu entre el 7 i el 9 d'agost. Representaran el Club Rem Empòrium en el Campionat d'Espanya de Beach Sprint, a Torrevieja (Alacant).

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