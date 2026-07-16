Mundial 2026
Espanya-Argentina, la final del Mundial més cara de la història: les entrades no baixen de 7.000 euros (i pujant)
El sistema dinàmic implantat per la FIFA provoca que els preus de la final a Nova York tripliquin les edicions anteriors
Un Mundial de Futbol 2026 per a rics: 150 dòlars per anar amb tren a l’estadi i 11.000 per un seient general a la final
Max Pérez
El ‘somni americà’ ho és només per als més adinerats. No és una novetat per a ningú, la resta del món és conscient que als Estats Units de Donald Trump tot funciona una mica diferent. El preu de les entrades per als partits del Mundial sol ser una quantitat fixa, més barata o més cara en funció de la fase del torneig i la grada on un vulgui adquirir el seu seient. Però allà és diferent, el preu s’ajusta a l’oferta i la demanda, un dels principis més bàsics i al seu torn més importants de l’economia.
Aquest preu dinàmic imposat per la FIFA, similar al dels bitllets d’avió, va obligar els aficionats a buidar-se les butxaques si volien veure la seva selecció. L’avarícia arriba al seu punt més àlgid amb el partit que tothom desitja veure en directe, la final de la Copa del Món entre Espanya i l’Argentina que es disputa diumenge a Nova York / Nova Jersey. No en queden gaires de disponibles, però les entrades més barates que ofereix la FIFA, i que es troben en la seva pàgina de revenda, tenen un preu mínim de 7.992 dòlars (gairebé 7.000 euros). Serà la final de Mundial més cara de la història.
El triple que a Qatar 2022
A SeatPick, un cercador i comparador d’entrades per a esdeveniments en directe, encara se’n pot comprar alguna per 5.104 euros, però no és el normal. Algunes s’eleven fins a 70.000 euros. I pujant. La majoria dels portals de revenda compten amb una bona reputació i són de confiança, però si algun desconfiat prefereix comprar-les de ‘primera mà’ ha de desemborsar, com a mínim, 10.990 dòlars (uns 9.500 euros). Això sí, en queden molt poques i ja és complicat trobar un parell de seients junts.
Una altra opció són les entrades d’‘hospitality’ de la FIFA, uns seients VIP que compten amb zones reservades, menjar, beguda i la millor visibilitat de tot l’estadi. Els preus d’aquesta experiència es mouen entre 15.000 i 57.000 dòlars (uns 13.000 i 50.000 euros). Una alternativa que, veient el cost de les entrades normals, es pot veure amb millors ulls.
En l’última –i única fins aquest any– final que va disputar Espanya, a Sud-àfrica 2010, els preus per al partit oscil·laven entre 600 i 900 euros. Fa quatre anys, a Qatar 2022, un bitllet per a la final costava entre 207 i 1.615 euros. Són les quanties de sortida i, per descomptat, que van augmentar en la revenda, però les entrades de la FIFA es venien per un preu fix. Amb el sistema dinàmic, costen el triple o més que en l’última edició del torneig.
Les despeses addicionals
A més de l’entrada, els aficionats que desitgin veure el partit també han de buscar allotjament, transport per anar a l’estadi i vols si no es troben a Nova York. Arribar al MetLife Stadium també és car, els trens oficials costen 98 dòlars. Els vols directes a la ciutat nord-americana es poden trobar a més de 2.000 euros des de Madrid i més de 1.000 des de Barcelona.
L’esport rei també és un negoci. Un negoci multimilionari. Els preus dinàmics, les pauses d’hidratació per colar anuncis publicitaris i el mig temps de 30 minuts que es veurà a la final són clars exemples per mostrar en el que s’ha convertit el futbol que, a aquest ritme, s’acabarà anomenant ‘soccer’ .
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