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Final Espanya-Argentina

El pare de Lamine Yamal trenca el seu silenci i aclareix la seva sonada absència en el Mundial: "Portaré problemes"

"És molt dur no poder ser allà, però em sento orgullós perquè està fent una gran feina, mostrant d’on ve i el que és"

Mounir Nasraoui, pare del jugador Lamine Yamal.

Mounir Nasraoui, pare del jugador Lamine Yamal. / Albert Gea

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Redacció

Redacció

Barcelona

Després d’esclatar visiblement nerviós davant les càmeres d’Europa Press el dia en què Lamine Yamal complia 19 anys –aquest dilluns 13 de juliol– amenaçant la reportera de llançar-li el telèfon, el pare de l’estrella de la selecció espanyola, Mounir Nasraoui ha reaparegut a ‘Y ahora Sonsoles’ i, molt més tranquil, ha aclarit la raó de la seva cridanera absència durant el Mundial 2026, en el qual el futbolista del Barça sí que està comptant amb el suport incondicional en tots els partits de la seva nòvia Inés García, la seva mare Sheila Ebana, i el seu germanet Keyne.

Després que ‘la Roja’ s’hagi classificat per a la gran final que es jugarà aquest diumenge a l’estadi MetLife de Nova York contra l’Argentina de Messi, que es va imposar in extremis a Anglaterra en la segona semifinal de la Copa del Món, el marroquí ha trencat el silenci en el programa que presenta Sonsoles Ónega i ha revelat que està "orgullós i agraït per la gran victòria que ha tingut Espanya". "Content en general pel meu fill i els jugadors, que han fet una gran feina", ha remarcat.

Orgull

Com ha relatat, Lamine li va trucar després del partit i li va dir que està "orgullós". "Jo li he dit: ‘Jo estic més orgullós de tu. Gràcies, Lamine’. I gràcies a tots els que l’han ajudat, han aportat i han sigut allà’", ha explicat.

"És molt dur no poder ser allà, però em sento orgullós perquè està fent una gran feina, mostrant d’on ve i el que és. Penses molt enrere i dius ‘ho he aconseguit, gràcies a Déu'. És molta feina i molt estrès durant la vida, però veus que ho has superat i cal estar orgullós", ha expressat, emocionat.

Assalt frustrat

I, tal com va explicar un dels seus veïns de Mataró respecte al motiu pel qual no ha viatjat als Estats Units, Mèxic i el Canadà per animar Yamal com sí que ha fet la resta de la seva família, Mounir ha recordat que és epilèptic: "He de prendre’m bastantes pastilles al dia i puc tenir un atac epilèptic pels nervis i l’emoció". "Cal pensar-se les coses bé i abans de viatjar cal pensar en mi, en ell i en els que són al voltant. Portaré problemes; millor ser a casa i veure-ho des d’aquí", ha afirmat rotund.

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A més, el pare del futbolista ha confirmat que, després de la victòria d’Espanya contra França en la semifinal dos encaputxats van intentar entrar a la casa de Lamine –una impressionant mansió als afores de Barcelona que va pertànyer a Shakira i Gerard Piqué i que el futbolista va adquirir a finals del 2025 per 11 milions d’euros– per robar, tot i que l’equip de seguretat del culer els va sorprendre quan enfilaven la tanca d’entrada a la propietat i no van poder aconseguir el seu objectiu. "Són uns pocavergonyes. Ja he trucat als advocats i han fet la seva feina", ha assegurat.

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