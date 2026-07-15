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Mundial 2026

Pedro Porro, de recórrer la banda amb el Peralada a jugar la final del Mundial

El lateral extremeny, MVP de les semifinals de la Copa del Món, va disputar la temporada 2017/2018 amb els xampanyers

Pedro Porro el 2018, a les graderies de Montilivi.

Pedro Porro el 2018, a les graderies de Montilivi. / ANIOL RESCLOSA

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Roger Illa

Roger Illa

Peralada

Un dels herois de la selecció espanyola va jugar a l'Alt Empordà durant una temporada sencera. Pedro Porro juga a la Premier League anglesa, però en els seus inicis com a futbolista va ocupar el carril dret del Club Futbol Peralada. Nou anys després de jugar amb els xampanyers, l'extremeny ha estat el millor jugador de les semifinals d'un Mundial -amb gol inclòs en el 2 a 0 contra França- i ja es prepara per a la gran final del pròxim diumenge.

Pedro Porro abans d'entrar en un partit amb el Peralada.

Pedro Porro abans d'entrar en un partit amb el Peralada. / CF Peralada

Pedro Porro (Don Benito, Extremadura, 1996) va dur la samarreta del Peralada la temporada 2017/2018. En aquell moment l'equip altempordanès jugava a l'antiga 2a B, la tercera categoria del futbol espanyol, i exercia de filial d'un Girona que s'estrenava a Primera. La situació va dur talents de gran projecció en el Municipal peraladenc. Porro n'era un dels més destacats, i l'acompanyaven altres promeses amb presència en el Mundial com el coreà Seung-Ho Paik o l'uruguaià Santi Bueno.

El lateral dret era un dels jugadors marcats en vermell a l'Acadèmia gironina i no va tardar a debutar a Primera aquella mateixa temporada. Amb el Peralada, de fet, va jugar ben poc: només va disputar cinc partits oficials a 2a B. Va demostrar, això sí, que estava molt per sobre d'aquella categoria, ja que aquelles cinc jornades li van valer per fer tres gols jugant com a carriler. Un d'ells va ser aquesta obra d'art contra el Villarreal B:

A partir de la temporada 2028/2019, Pedro Porro va incorporar-se a ple dret al primer equip del Girona i no va tardar a fer el pas al Manchester City. Més tard firmaria per l'Sporting de Lisboa i pel Tottenham Hotspur, on milita des de 2023.

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Amb la selecció espanyola absoluta, Porro havia tingut una trajectòria irregular fins a aquest Campionat del Món. Va començar la competició amb la competència directa de Marcos Llorente (Atlético de Madrid) i d'Èric Garcia (Barça), però el seleccionador ha confiat en ell i l'ha alineat en cinc dels set partits. L'extremeny és titular indiscutible des dels setzens de final, partit en el qual també va marcar contra Àustria, i tot apunta que jugarà la final contra el guanyador de l'Argentina-Anglaterra d'aquest vespre.

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