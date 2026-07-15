Taekwondo
Nou medalles per al Jan-su Figueres i quatre per al Ki-hop Llançà al Català de promoció infantil
Pau Sánchez, del Jan-su, rep una beca de la Federació Catalana de Taekwondo per entrenar al CAR de Sant Cugat
El Club Jan-su Figueres i el Ki-hop Llançà van tancar la temporada amb una actuació destacada en el Campionat de Catalunya de promoció infantil de combat, disputat aquest diumenge passat a Barcelona i organitzat per la Federació Catalana de Taekwondo.
El Jan-su Figueres va aconseguir nou medalles: quatre ors per a Andreu Roura, Abel Fernández, Edgar Canto i Louay El Gennouni; tres plates per a Yago Díaz, Iker Caamaño i Adam Zaroui, i dos bronzes per a Víctor Malats i Ramzi Amchiche. Per la seva banda, el Ki-hop Llançà va sumar quatre podis, amb les victòries d’Hugo Alemán Darder i Aida Montellano Pacreu, la plata d’Héctor Fernández Cobos i el bronze d’Arnaud Alexandre Gomes de Carvalho.
A aquests resultats s’hi afegeix la beca concedida per la Federació Catalana de Taekwondo al jove Pau Sánchez, del Jan-su Figueres. Sánchez s’incorporarà com a intern al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès.
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