Estades de pretemporada
L'Espanyol arriba aquest dimecres a TorreMirona i es prepara per jugar un partit a Peralada
Farà una estada de pretemporada d'una setmana que tancarà amb un amistós contra el Pau francès
L'Espanyol arriba aquest dimecres a l’Hotel TorreMirona Golf & Spa on es concentrarà fins el dimecres 22, com a part de la pretemporada perica. L’equip blanc-i-blau aprofitarà la seva estada a Navata per disputar un partit de pretemporada a porta oberta contra el Pau FC, equip de la segona divisió francesa. L’amistós es jugarà al Camp Municipal de Peralada el dimarts 21 de juliol a dos quarts de vuit del vespre.
Les entrades es podran adquirir de manera anticipada o a l’estadi el mateix dia del partit i tindran un preu de 20€ a tribuna i 10€ les generals. Serà el segon partit de la pretemporada de l’Espanyol, que també aprofitarà l’estada a Navata per visitar l’Olot el dia 18 de juliol.
Àlex Rojas, responsable de les estades esportives de TorreMirona, explica que “a diferència d’anys enrere, ara tots els equips que s’allotgen amb nosaltres ens demanen partits d’alt nivell, contra rivals que juguin en lligues professionals. Per nosaltres és molt important poder jugar aquests partits a porta oberta en camps de la comarca, potenciant tant com puguem la nostra demarcació com a destí turístic i esportiu per equips de futbol professional. En aquest sentit, el Peralada sempre està a disposició”.
Aquest és el cinquè any i el tercer consecutiu que l'Espanyol prepara la temporada amb una estada a TorreMirona. Rojas destaca la rellevància que els equips repeteixin la seva experiència a Navata: “per a nosaltres és molt important que els equips que han vingut vulguin tornar. Precisament, quatre dels cinc equips que rebem aquest estiu són repetidors i ens n’alegrem molt. I el cas de l’Espanyol per nosaltres és molt especial. Fa molts anys que treballem plegats i sincerament ens sentim partícips de la seva temporada”.
TorreMirona, seu de pretemporades
L'Espanyol és un dels set equips professionals de diverses disciplines esportives que s’allotgen aquest estiu a les instal·lacions de l’Hotel TorreMirona. Des d’inicis de juny i fins a finals d’agost les instal·lacions de TorreMirona i els seus voltants han acollit i acolliran quatre equips més de futbol que vindran a preparar la pròxima temporada: el Deportivo Alavés, de la Primera Divisió espanyola, el Blackpool FC anglès i els conjunts de futbol femení de l’Olympique de Marseille, de França, l’Al-Ittihad FC, de l’Aràbia Saudita. Treballen cada dia al camp de futbol de l’hotel, de mides oficials, que va renovar la seva gespa natural fa dos anys amb l’objectiu d’adaptar el terreny de joc a les exigències del clima, necessitant menys aigua per perdurar i resistint millor la intensitat dels entrenaments.
A més, el complex de TorreMirona també ha acollit aquest estiu dos equips professionals d’altres esports: l’Stade Toulousin francès, equip de rugbi que ha guanyat els dos últims anys la lliga Top 14, la màxima categoria del rugbi francès, i l’equip ciclista francès Decathlon CMA CGM Team, que va passar per TorreMirona a mitjans de juny per preparar la seva participació al Tour de França.
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