Urban Sport Festival
L'aventura comença abans de la primera competició: així és com viuràs l'arribada a GRAVITEO
Ja has decidit com vols viure l’experiència GRAVITEO? Tant si hi vas amb cotxe, amb tren, amb autocaravana o aprofitant el cap de setmana per fer una escapada i descobrir l’entorn del Circuit de Barcelona-Catalunya, et garantim que al·lucinaràs. I és que l’organització ha dissenyat un dispositiu d’accés pensat perquè arribar al festival d’esports urbans més gran sigui gairebé tan senzill com gaudir-ne. T’ho expliquem tot:
Redacción
Això sí, abans d'emprendre el viatge hi ha un pas imprescindible: tot i que l'accés al festival és completament gratuït, és obligatori inscriure-s'hi prèviament a través del web oficial (www.graviteofestival.com). Un cop completat el registre, l'accés al recinte es farà mostrant el codi QR generat durant la inscripció.
Arribar-hi sense complicacions
Els qui optin pel vehicle privat hi trobaran un dels grans atractius logístics de l'esdeveniment: un aparcament gratuït habilitat per als assistents, un avantatge poc habitual en festivals d'aquestes dimensions i que facilita especialment l'arribada en família o en grup. També hi ha una alternativa còmoda i sostenible per als qui es desplacin des de Barcelona. La connexió ferroviària fins a Montmeló permet arribar ràpidament al municipi, on un servei d'autobús llançadora (transfer) enllaça directament l'estació amb el Circuit de Barcelona-Catalunya, evitant preocupacions pel trànsit o l'estacionament.
L'organització recomana consultar prèviament la informació sobre accessos, horaris i mobilitat disponible al web oficial per planificar l'arribada amb la màxima comoditat possible:
https://www.graviteofestival.com/informacion/acceso-al-recinto/
Un festival per viure'l sense presses
Ja t'avisem que GRAVITEO serà molt més que una excursió d'un dia. La proximitat de Montmeló, Granollers i l'àrea metropolitana de Barcelona permet convertir la cita en una escapada de cap de setmana gràcies a una àmplia oferta hotelera i d'allotjament als voltants del Circuit. L'organització també facilita informació pràctica sobre hotels i serveis perquè cada assistent pugui organitzar la seva estada amb antelació.
Els aficionats que viatgin sobre rodes també hi trobaran facilitats. GRAVITEO habilita tota la informació relativa a les condicions d'ús i les recomanacions de pernocta disponible a la pàgina oficial del festival: https://www.graviteofestival.com/informacion/pernocta-en-autocaravana-y-camping/
Pensat per gaudir-ne durant hores
Un cop dins, l'objectiu és que l'experiència sigui còmoda fins i tot durant les jornades més intenses. El recinte comptarà amb un ampli desplegament de zones d'ombra distribuïdes estratègicament davant de les principals disciplines esportives. Els espectadors disposaran de 700 metres quadrats davant dels murs d'escalada de velocitat i búlder, 200 metres quadrats al costat del circuit de Street i 100 metres quadrats a la zona Vertical, cosa que permetrà seguir les competicions protegits del sol. La zona gastronòmica també incorporarà amplis espais d'ombra per convertir les pauses en part de l'experiència.
Gastronomia per a tots els públics
L'oferta culinària estarà a l'altura d'un festival pensat per passar-hi tot el dia. Vuit food trucks oferiran propostes variades per a tots els gustos, mentre que el restaurant gestionat per Aramark, amb capacitat per a 250 persones i completament climatitzat, permetrà gaudir d'una pausa amb totes les comoditats. El recorregut es completa amb una zona chill out, equipada amb taules i para-sols, concebuda com a punt de trobada entre competició i competició, on descansar, compartir la jornada o simplement deixar-se portar per l'ambient del festival.
WHAT DRIVES YOU? Descobreix l’experiència CUPRA
L’arribada al recinte també serà la porta d’entrada a una experiència que va més enllà de les competicions. Com a patrocinador principal, CUPRA convertirà GRAVITEO en un aparador d’innovació i cultura urbana amb un espai propi on els assistents podran descobrir i provar el CUPRA Raval, el nou model elèctric de la marca.
L’activació inclourà experiències immersives, exhibicions i un ambient que combinarà esport, disseny i tecnologia, a més d’una programació musical amb DJs en directe, reforçant el caràcter de festival que GRAVITEO vol donar a aquesta edició.
La proposta de CUPRA busca convertir cada visita en una experiència completa en què la mobilitat, la música i la cultura urbana conviuen amb el millor esport d’acció.
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