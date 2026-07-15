Mundial 2026
Anglaterra i Argentina, un duel que transcendeix el futbol
Els actuals campions del món s’enfronten al conjunt anglès amb el repte d’arribar a una nova final i tancar el màgic cercle de Messi.
Abel Gilbert
L’Argentina s’enfronta avui a Anglaterra al Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Qui guanyi, passarà a la final. Però per a molts argentins el partit té una significació en què l’aspecte esportiu i el polític es confonen. Anglaterra deu ser després del Brasil alguna cosa més que un rival. Si amb els veïns es posa en joc una supremacia regional, el cas anglès carrega una història que a aquestes altures no pot separar-se de la guerra per la possessió de les illes Malvines el 1982.
Des de Muchachos, la cançó que es va convertir quatre anys enrere en la banda sonora del triomf a Qatar i que fa una crida a "no oblidar" els "pibes" que van caure en aquell conflicte bèl·lic, les Malvines irromp en els crits de les grades com un ritual afirmatiu fins al punt que són els mateixos jugadors de la selecció els que ho repeteixen. La declamació nacionalista té un nou hit musical, La cuarta estrella, la lletra del qual, una altra vegada, demana "per les Malvines, pel Diego i per l’última de Leo". Després del partit contra Suïssa, els guanyadors no es van cansar de cantar-la, a salts i abraçades: ja sabien que xocarien amb l’equip de Jude Bellingham i Harry Kane. Messi espera el partit amb una expectativa personal. "He jugat contra tots menys contra Anglaterra, i és especial perquè és una selecció gran".
A qualsevol ciutat argentina se sent la mateixa resposta: a Anglaterra se l’ha de guanyar com sigui. Així ho asseguren bona part dels mitjans. Aquest "alguna cosa més" ve del Mundial de 1966, quan l’Argentina va ser eliminada per Anglaterra en els quarts de final. Per als sud-americans això va ser possible a causa de l’expulsió d’Antonio Rattin.
Les finals de la Copa Intercontinental entre el Racing Club i el Celtic, primer, el 1967, i després entre Estudiantes i Manchester City, un any més tard, van estar tenyides d’aquesta rancúnia. De seleccions hi va haver un partit el 1977 entre Argentina i Anglaterra a Buenos Aires. Van empatar a un gol i això és un punt irrellevant. "Mandarina, mandarina, no se hagan los boludos (idiotes) y devulevan las Malvinas", va cantar aquella tarda l’afició a l’estadi del Boca Juniors. L’Argentina vivia sota una dictadura, però això importava poc. Daniel Bertoni, que en pocs mesos fitxaria pel Sevilla, es va prendre massa seriosament els crits i li va clavar un cop de puny a Trevor Cherry. Tots dos van ser expulsats. Com que l’anglès va perdre dues dents, el xovinisme futbolístic va cantar victòria. I així es va arribar a la guerra de 1982. L’Argentina es va rendir el 13 de juny, un dia abans de debutar contra Bèlgica en el Mundial d’Espanya. La televisió alternava els comentaris del partit amb els comunicats de batalla, que a aquelles altures convidaven al pessimisme malgrat que, poques setmanes abans, la premsa deia: "Estem guanyant".
El 1986, Maradona va oferir al país el doblet simbòlic i futbolístic. Un gol amb la mà, perquè l’"enemic" senti el que és fer trampa, i un altre d’antologia. Aquells moments s’aviven com flames davant cada duel contra els anglesos. Va passar en el Mundial de França de 1998, quan Beckham va ser expulsat per la simulació d’una dura falta a Simeone que res havia d’envejar al suís Embolo. Anglaterra es va venjar el 2002, quan va guanyar 1-0. La parella defensiva central va estar formada per Roberto Ayala i Walter Samuel, ajudants de camp de Scaloni.
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Viu en un camió camperitzat de 12 metres quadrats ('amb garatge per a moto inclòs') i no paga hipoteca, aigua ni llum
- La Policia desarticula una organització criminal que s'havia apropiat 140 MEUR amb fraus informàtics
- La Tramuntana Trail, la cursa amb final dins un supermercat que vol triplicar els seus participants aquest 2026
- El Castell de Sant Ferran de Figueres amplia l’oferta nocturna i diürna d’estiu i millora l’accés a les cisternes
- El refugi de Sergio Dalma a l'Empordà: una casa tradicional construïda en un poble de 130 habitants que forma part del triangle dalinià
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Entitats socials alerten que l'Ajuntament de Figueres posa traves per empadronar-se