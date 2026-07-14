Activitats
Sant Miquel de Fluvià inaugura dimecres el cicle de Caminades a la Fresca d'aquest estiu
N'hi haurà quatre més a Lladó, Siurana, Llers i Pau
El Consell Esportiu de l’Alt Empordà organitza aquest estiu la segona edició de les Caminades a la Fresca, un programa format per cinc jornades obertes a persones de totes les edats. La primera activitat tindrà lloc aquest dimecres 15 de juliol a Sant Miquel de Fluvià.
Les quatre següents caminades es faran a Lladó, Siurana, Llers i Pau. La iniciativa té com a objectiu fomentar l'activitat física, el benestar personal i la cohesió social dins dels municipis, en un ambient distès, saludable i apte per a tothom.
Cada jornada inclourà un recorregut d’entre 3 i 5 quilòmetres, aproximadament, entre les vuit i les nou del vespre. Acabada la caminada, els participants podran gaudir d'una botifarrada popular.
Les activitats són obertes a tota la població, però cal inscriure-s'hi prèviament. El preu és de 4 euros a través de la plataforma del Consell Esportiu de l’Alt Empordà i de 5 euros si la inscripció es formalitza presencialment el mateix dia de la caminada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un llibre destapa la vida del maqui de Sant Llorenç de la Muga que va lluitar contra Franco i Hitler
- Què farà Junts a partir de dijous?
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- Com fer un cim i tomba: la recepta marinera de la Costa Brava que pots cuinar a casa
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Josep Fernández, Premi Mestres 68: 'L’escola no ho pot fer tot, la família també ha d’educar
- No pengis les trucades 'spam': aquesta és la frase que has de pronunciar per no tornar a rebre-les
- Paneque defensa des de l'Empordà que Catalunya necessita un 'salt de modernització' tant en infraestructures com en energies renovables