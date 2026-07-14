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Activitats

Sant Miquel de Fluvià inaugura dimecres el cicle de Caminades a la Fresca d'aquest estiu

N'hi haurà quatre més a Lladó, Siurana, Llers i Pau

Imatge de grup amb els participants d'una de les Caminades a la Fresca de 2025.

Imatge de grup amb els participants d'una de les Caminades a la Fresca de 2025. / Cedida

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Redacció

Redacció

Sant Miquel de Fluvià

El Consell Esportiu de l’Alt Empordà organitza aquest estiu la segona edició de les Caminades a la Fresca, un programa format per cinc jornades obertes a persones de totes les edats. La primera activitat tindrà lloc aquest dimecres 15 de juliol a Sant Miquel de Fluvià.

Les quatre següents caminades es faran a Lladó, Siurana, Llers i Pau. La iniciativa té com a objectiu fomentar l'activitat física, el benestar personal i la cohesió social dins dels municipis, en un ambient distès, saludable i apte per a tothom.

Cada jornada inclourà un recorregut d’entre 3 i 5 quilòmetres, aproximadament, entre les vuit i les nou del vespre. Acabada la caminada, els participants podran gaudir d'una botifarrada popular.

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Les activitats són obertes a tota la població, però cal inscriure-s'hi prèviament. El preu és de 4 euros a través de la plataforma del Consell Esportiu de l’Alt Empordà i de 5 euros si la inscripció es formalitza presencialment el mateix dia de la caminada.

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