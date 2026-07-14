Polèmica racista
Lamine Yamal respon a Rajoy: "Si el futbol serveix per a alguna cosa és per integrar"
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El Periódico
Lamine Yamal va afirmar que "si el futbol serveix per a alguna cosa és per integrar" i que tant les seleccions d’Espanya com de França en són un bon exemple.
Lamine Yamal va respondre d’aquesta manera al comentari de l’expresident espanyol Mariano Rajoy, que va afirmar que a la selecció francesa hi havia pocs jugadors de França.
"Jo crec que demà jugarem un partit molt important i no hi ha espai per a això, però si el futbol serveix per a alguna cosa és per integrar en la societat i si hi ha dos equips que en donen exemple són França i Espanya, però en el futbol no hi ha espai per parlar d’això", va indicar.