FC Barcelona
Flick inicia el seu tercer curs envoltat de juvenils
El Barça comença la pretemporada amb 10 jugadors professionals, 15 del planter i diverses arribades i sortides encara per resoldre.
Albert Guasch
La Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí va aixecar ahir la persiana. Final de l’estiu futbolístic. Hansi Flick, que inicia el seu tercer curs com a tècnic blaugrana, va posar la clau al candau a les 7 del matí i va esperar l’arribada a les 9 dels jugadors citats, 10 del primer equip i 15 entre el filial i el juvenil. Dia de revisions mèdiques, de retrobaments i nervis. Avui se celebrarà el primer entrenament mentre als despatxos es negocien les incorporacions que falten en un estiu de molt talonari i es resolen les sortides.
Els jugadors es van sotmetre ahir a proves analítiques, de composició corporal i mesures, de podologia, proves relacionades amb la salut bucodental i altres de càrdio. L’habitual. Hi havia, del primer equip, Ter Stegen (que encara no ha tancat el seu pas a l’Ajax), Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort, Roony Bardghji i Fermín López, que segueix recuperant-se de la lesió al peu que es va fer el penúltim partit de Lliga i que li va impedir participar en el Mundial.
S’hi van deixar veure també Ronald Araujo i Frenkie de Jong, malgrat que encara no se’ls esperava. El primer no va jugar ni un minut amb l’Uruguai i De Jong va ser eliminat amb els Països Baixos a setzens. Tots dos arrosseguen molèsties i no s’uniran a la pretemporada fins a l’stage d’Anglaterra, del 27 de juliol al 3 d’agost.
Flick ha fet la primera selecció dels efectius disponibles a la Masia: Aron Yaakobishvili, Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guillermo Fernández, Álex González, Shane Kluivert, Toni Fernández, Óscar Gistau, Xavi Espart i el mundialista egipci Hamza Abdelkar Abdelim.
Alguns dels 10 jugadors del primer equip que hi van comparèixer ahir segurament marxaran de l’equip i no formaran part de la plantilla de 2026-2027. Els mundialistes s’aniran incorporant gradualment, una vegada hagin completat el seu descans. I alhora apareixeran els reforços planificats per Deco i la direcció esportiva, com Anthony Gordon, que encara està amb Anglaterra, Karim Adeyemi, de qui s’espera que firmi aquesta setmana el seu contracte per cinc temporades, i Joao Cancelo, més aviat que tard.
La clàusula de Ferran
En l’apartat de fitxatges falta cobrir el forat del nou, per al qual Julián Álvarez continua sent el predilecte. I més que un forat es convertirà en un esvoranc si acaba marxant Ferran Torres, que ha rebut una oferta suculenta del PSG de Luis Enrique.
Segons The Athletic, renovar-lo li podria costar al Barça vuit milions d’euros a pagar al Manchester City, clàusula pactada en el moment del seu fitxatge el 2022. La seva sortida evitaria desemborsar aquesta quantitat al club anglès, però agreujaria el buit en la posició del davanter centre després de la marxa de Robert Lewandowski. El tema s’acabarà d’aclarir després del Mundial. Ferran té contracte amb el club blaugrana fins a l’estiu del 2027.
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