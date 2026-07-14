Un ascens, un descens i un derbi històric: el Girona FC i el CE Sabadell tornen a enfrontar-se i Movistar Plus té la clau per no perdre-t’ho
La Lliga Hypermotion 2026/27 recupera un duel català que feia dècades que no es disputava, una cita especial per a ambdues aficions que podràs seguir al complet juntament amb la resta de grans competicions amb la promoció anual de Movistar Plus
M.Vázquez
El futbol català està de celebració. Després de dècades sense coincidir en la mateixa categoria, el Girona FC i el CE Sabadell tornaran a veure’s les cares a la Lliga Hypermotion 2026/27. Un retrobament molt esperat per ambdues aficions que arriba en un moment completament diferent per a cada club, però amb un mateix objectiu: guanyar.
I és que la història d’aquest duel no podria ser més diferent. El Girona FC afronta la temporada després del seu recent descens a Segona, mentre que el CE Sabadell torna al futbol professional amb la intenció de consolidar-se i assegurar la permanència després del seu ascens. Dos camins oposats que es creuaran en un partit marcat en vermell pels aficionats.
La rivalitat territorial, la proximitat entre ambdós clubs i l’ambient que es viurà tant a Montilivi com a la Nova Creu Alta converteixen aquest enfrontament en una de les cites més atractives de la Lliga Hypermotion. Un partit que ningú es voldrà perdre i que podràs seguir, igual que tota la competició, a través de Movistar Plus.
Per què la promoció anual de Movistar Plus és la millor opció per no perdre’t la Lliga Hypermotion
Si no vols que altres t’expliquin com ha quedat el teu equip, la promoció anual de Movistar Plus és una oportunitat que val la pena aprofitar. Gràcies a aquesta subscripció, podràs gaudir de tots els partits de la Lliga Hypermotion i viure cada jornada com si fossis a l’estadi.
A més, amb la promoció anual de 99,90 euros tindràs 12 mesos de subscripció per seguir el CE Sabadell, el Girona FC i la resta d’equips de la competició. Però això no és tot: també podràs gaudir del millor partit de LaLiga, de la Champions League i de la Premier League.
El futbol no serà l’únic protagonista. La plataforma també inclou grans cites esportives com els 4 Grand Slam, els Masters 1000, els ATP 500, els millors partits de l’Eurolliga o el Sis Nacions de rugbi.
I per completar l’experiència, el seu catàleg ofereix una àmplia selecció de sèries i pel·lícules que es renova cada setmana, a més de programes exclusius com Ilustres ignorantes i més de 80 canals amb continguts per a tots els gustos.
Tot el que inclou la tarifa anual de Movistar Plus (i per què convé escollir-la)
Més enllà de poder gaudir de la Lliga Hypermotion i del desitjat retrobament entre Girona FC i CE Sabadell, la tarifa anual de Movistar Plus ofereix un avantatge clar davant de la subscripció mensual: permet estalviar dos mesos de pagament.
Cada mes de subscripció té un preu de 9,99 euros, mentre que la tarifa anual costa 99,90 euros; és a dir, gaudiràs de 12 mesos estalviant davant del pagament mes a mes.
Però els avantatges no acaben aquí:
- Subscriure’t a Movistar Plus no implica canviar d’operador, ja que és compatible amb qualsevol companyia.
- Permet reproduir contingut en dos dispositius al mateix temps, fins i tot en ubicacions diferents. Així, mentre una persona gaudeix del partit del Girona FC i el CE Sabadell, una altra pot continuar veient una sèrie o una pel·lícula.
La temporada 2026/27 de la Lliga Hypermotion promet emocions fortes amb el retorn d’un derbi català que feia anys que no es produïa. Girona FC i CE Sabadell tornaran a mesurar les seves forces en un encontre especial per a ambdues aficions i per a tots els amants del futbol.
Si vols gaudir d’aquest partit i de cada jornada de la competició sense perdre’t cap detall, la promoció anual de Movistar Plus és la millor manera de viure la Lliga Hypermotion i les grans competicions nacionals i internacionals des del primer minut. Aprofita l’oferta abans que desaparegui.
Via: Diari de Girona
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