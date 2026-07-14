FC Barcelona
De Jong torna del Mundial amb una greu lesió: podria estar quatre mesos fora
Les primeres proves indiquen una lesió greu al genoll que podria mantenir-lo apartat dels terrenys de joc fins a mitjans de novembre
Albert Guasch
Frenkie de Jong estava de vacances familiars per Califòrnia després de l’eliminació de Països Baixos del Mundial. El més normal hauria estat que hagués allargat el viatge i la desconnexió, perquè encara té dies pendents, però ha optat per tornar abans del previst a Barcelona. Va sorprendre la seva aparició dilluns a la Ciutat Esportiva, on estaven convocats per a la revisió mèdica d’inici de pretemporada els futbolistes que no han participat en la cita mundialista i una quinzena de jugadors de la plantilla convocats per Hansi Flick. Ara se n’ha sabut el motiu. De Jong es va lesionar amb la seva selecció. Una lesió al genoll que, segons els primers informes, serà de llarga durada. Segons va avançar el diari Marca, estarà quatre mesos de baixa. De moment, no hi ha cap comunicat oficial.
De Jong, de 29 anys, es va perdre la temporada passada 9 partits de Lliga i 3 de molt decisius de la Champions per lesió. Va acabar el curs amb molèsties i ara sembla que no començarà bé el que s’acosta, el vuitè a les files blaugranes. Aleshores va tenir problemes musculars en dos episodis diferents. No és el cas ara. El migcampista té una lesió al genoll que es va fer amb Països Baixos durant el Mundial, en el qual va jugar el 85% dels minuts, inclosa una part d’una pròrroga contra Marroc als setzens de final.
Si es confirma la gravetat de la lesió —i els primers informes apunten en aquesta direcció—, De Jong no podria debutar amb el Barça fins a mitjans de novembre. El jugador s’ha de sotmetre a més proves abans de revelar l’abast exacte de la lesió. Si realment no pot jugar durant diversos mesos, podria repercutir en la planificació esportiva.
Per a la posició de migcentre, Flick comptava amb el neerlandès, amb Marc Bernal i també amb Eric Garcia. Ara potser hi ha lloc, almenys fins al mercat d’hivern, per a Marc Casadó, la sortida del qual es donava per descomptada des de la direcció del club.
Juntament amb De Jong, també va tornar abans d’hora Ronald Araujo, que no va jugar ni un minut amb Uruguay al Mundial. També arrossega molèsties que el turmenten. El seu temps de baixa encara no s’ha determinat.
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