La ronda francesa
Pogacar iguala aquest dimarts Induráin en dies de groc al Tour
La segona setmana de competició comença amb una etapa dura al Macizo Central, on el fenomen eslovè igualarà l’astre navarrès amb 60 jornades vestint la peça que identifica el primer classificat de la cursa
Sergi López-Egea
Tadej Pogacar igualarà aquest dimarts els 60 dies vestint el mallot groc del Tour que té Miguel Induráin, un rècord que el situarà al podi de la ronda francesa, fet que reforça ja el seu estatus de gran estrella d’aquest esport.
El fenomen eslovè es va posar per primera vegada el mallot groc el dissabte 19 de setembre de 2020 en la històrica cronoescalada a La Planche des Belles Filles, on contra pronòstic va batre el seu compatriota Primoz Roglic i li va arrabassar la primera posició en la classificació general del Tour. Només quedava un dia per arribar a París. Va tornar a vestir de groc el 2021, quan va aconseguir la segona victòria als Campos Elíseos. El 2022 es va posar la peça durant cinc dies en la seva derrota davant de Jonas Vingegaard, mentre que el 2023 no la va lluir ni un sol dia, ja que el seu oponent danès va dominar totalment la prova des que va assolir el lideratge del Tour en la sisena plaça, tal com està fent aquest any l’estrella eslovena.
El Tour descansa aquest dilluns al Macizo Central a l’espera, aquest dimarts, de la gran etapa en aquesta serralada francesa, que coincidirà amb la Fiesta Nacional Francesa, el dia que tradicionalment més espectadors acudeixen al recorregut de la prova. Aquest any, curiosament, l’activitat esportiva a Francia es reforça, a banda del Tour, amb el duel entre francesos i espanyols a les semifinals de la Copa del Mundo de fútbol.
Pogacar sortirà sabent que diumenge va arribar, amb 59 dies, a la xifra que té Chris Froome, que aquest any ha tornat al Tour, tot i que ho ha fet com a membre destacat de l’equip de relacions públiques de Skoda, la marca automobilística que patrocina la prova. L’excorredor britànic va aprofitar la sortida de Barcelona per anunciar oficialment, als 41 anys, la retirada professional, tot i que de fet aquesta temporada no havia trobat equip.
Si no hi ha cap contratemps, dimecres, en una etapa de traçat pla que acaba a la ciutat de Nevers, a la Borgoña, superarà Induráin i el desplaçarà del podi groc del Tour, on ocupa una primera posició difícil d’assolir Eddy Merckx amb 111 ocasions. En segon lloc se situa Bernard Hinault, que va vestir de groc en 79 ocasions.
A prop de Hinault
Si Pogacar guanya el Tour i manté el groc cada dia, el diumenge 26 de juliol passejarà la peça pels Campos Elíseos per 71a vegada. Per tant, l’any vinent estarà en disposició d’igualar i superar Hinault. Per arrabassar a Merckx l’or com a mallot groc, hauria de lluir el mallot pràcticament durant dos Tours sencers.
Tanmateix, cal tenir en compte una consideració. Merckx, en realitat, va estar 96 dies i no 111 amb el mallot groc, perquè en aquella època es disputaven etapes de doble sector en un mateix dia, fet que va incrementar la xifra del «Caníbal» amb la samarreta posada. Actualment, els segons sectors estan prohibits oficialment.
Aquesta segona setmana de competició comença dimarts amb l’etapa principal al Macizo Central. Dimecres i dijous hi haurà dues etapes de traçat pla a la Borgoña, per endinsar-se divendres i dissabte als Vosgos —el primer dels dos dies s’ascendeix el famós Balón de Alsacia—. Diumenge es tanca la segona part del Tour amb la disputa d’una etapa de supermuntanya amb l’ascensió final al Plateau de Solaison, que es presenta a la prova després d’haver-se superat aquest any al Tour Auvernia-Ródano-Alpes, la nova denominació del Dauphiné, on va guanyar el mexicà Isaac del Toro per davant de Juan Ayuso.
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