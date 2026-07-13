Entrevista
Mikel Merino, futbolista de la selecció espanyola: "He passat de baix de tot a viure el somni de la meva vida"
El futbolista dels miracles, tot i que amb el regust dolç dels dos gols que han portat Espanya a la semifinal del Mundial, parla de la seva lesió i de com li va canviar la vida la paternitat
"Hi va haver dies de molts dubtes, de dir-me només: 'Vull tornar a caminar'"
Jordi Gil
Mikel Merino (Pamplona, 22 de juny de 1996) és el jugador de moda a la selecció espanyola. És l’home miracle de la Roja. Els seus gols davant Portugal i Bèlgica van donar el bitllet per a la semifinal del Mundial contra França. Amb el pas del temps encara li costa assimilar que ja ha passat a la història.
Com se sent un sent l'heroi d'Espanya?
No sé si soc l'heroi d'Espanya, però em sento bé, content, amb la tranquil·litat d'haver fet la feina bé, d'haver tingut la gran fortuna de trobar-me amb dos gols històrics per a mi. Bé, soc molt feliç.
Com ho ha paït? Com diria que ho porta?
D'una banda, sí que ho he paït, perquè ja tenim una altra cita molt important al davant, les semifinals [contra França]. Però, d'altra banda, crec que encara no soc del tot conscient de la magnitud del que potser han sigut aquestes dues eliminatòries. Amb una mica més de temps i perspectiva ho podré sentir més bé.
Li arriba tot el que es diu de vostè a Espanya?
Sí, al final, vulguis o no, sempre t'arriba. T'arriba la part dolenta, i també t'arriben les coses bones. Llavors sempre intento allunyar-me una miqueta dels focus i de tot això que es diu. Però t'arriben els afalacs i és una cosa que et fa sentir bé.
Aquests gols tenen un gust especial després de l'any que ha passat amb la greu lesió al peu?
Sí, ho visc amb la intenció de quedar-me amb totes les coses bones. He tingut sensacions molt dolentes, i soc algú que intenta sempre veure la part positiva. Però també recordes els moments més difícils. I ara que són moments dolços, vols aprofitar-los al màxim perquè no saps quant poden durar.
Va arribar a tenir por amb aquesta lesió?
Sí, hi va haver dies de molts dubtes, de dir-me només: "Vull tornar a caminar". Perquè estar dos mesos amb crosses no és agradable. I quan estàs avesat a ser un atleta d'elit i no pots ni tan sols trepitjar el terra, és difícil.
I què va fer per superar-ho?
Ho vaig superar guiant-me pel que em caracteritza: intentant ser algú que toca de peus a terra, que no es torna boig, que intenta no estar en els extrems de les emocions, que intenta tenir una ment molt tranquil·la. I acompanyant-me dels meus: la família, la dona i els amics.
Sent que ha passat de tocar fons a la glòria?
Sí, ja ho té, això, el futbol, i ja ho té també la vida. Pots estar en els extrems molt ràpidament. Ja ho he dit abans. Jo intento estar al mig. Però de vegades és inevitable. Fa quatre mesos era a baix de tot, pensant que em perdia el somni de la meva vida, que era poder jugar un Mundial. I ara soc a dalt de tot, havent sigut important en dues eliminatòries.
També li ha canviat la manera de veure la vida la paternitat?
Cent per cent. Des del moment en què la meva dona es va quedar embarassada, el futbol, que sempre havia sigut la meva prioritat, va passar a un segon pla. Ara tinc el més important de la meva vida, que és la meva família, que és el meu fill, que és el meu pla de vida amb la meva dona. I el futbol continua sent el més important entre les coses menys importants.
I ara toca França.
És una selecció molt forta, molt potent i amb molts noms, amb individualitats enormes davant les quals hem de demostrar la nostra millor versió si volem tirar el partit endavant.
Els "nens", Lamine i Nico, diuen que no tenen gens de por, que tenen moltes ganes. No sé si els més veterans ho veuen igual.
És cert que tenim els peus a terra, però també em sembla que no tenir por és tocar de peus a terra. S'ha de ser conscient que ens mesurem amb una selecció d'altíssim nivell, i crec que ells també ho saben. No som en aquestes altures per tenir por, sinó confiança. El respecte és absolut, però tenim confiança en les nostres possibilitats i anirem a guanyar.
S'ha adaptat bé a la posició de 9. Es veu fins i tot com a titular en aquesta posició?
Sempre m'hi veig i vull ser titular. Sempre vull jugar com més millor. És una posició en què em sento còmode. He après molt els últims anys jugant-hi i, la veritat, estaré molt content si em toca. I, a sobre, m'ho passo bé jugant.
I quins han sigut els seus referents, en qui s'ha fixat per aprendre a ser un 9?
Doncs, si li soc sincer, en tots els davanters: en Haaland, en Harry Kane, que pot tenir un perfil semblant al meu perquè li agrada baixar a jugar, estar en les zones de creació i després, a l'àrea, també és rematador. Potser no t'amenaçarà gaire l'espai, però sempre ronda l'àrea i les zones importants. Intento agafar sempre petits detalls de tots.
Es troba còmode amb el paper de revulsiu?
Per descomptat que vols ser titular, ningú es conforma jugant només cinc minuts. Però el truc és intentar treure tota la part positiva del que et donin. Si me'n donen cinc i no me'n donen 90, faré que aquests cinc paguin la pena. Crec que ho aconsegueixo.
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