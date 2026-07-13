Entrevista
Eusebio Unzué, mànager del Movistar: "Amb Pogacar, la resta només acabarem el Tour el millor possible"
Sergi López-Egea
Hi va haver un dia, cap al 1983, en què Eusebio Unzué, com a ajudant de José Miguel Echávarri, se’n va anar al Tour amb un grup entusiasta de ciclistes vestits amb l’uniforme del Reynolds. Ángel Arroyo va fer segon per darrere de Laurent Fignon i Pedro Delgado va començar a posar dempeus un país. Unzué compleix 44 Tours, que no és poc. Als 71 anys segueix al capdavant de l’estructura del Movistar. Abans venien a guanyar a París, ara a emportar-se una etapa, mentre negocia el futur de l’equip i la incorporació de Paula Blasi a l’estructura femenina.
El ciclisme d’ara no té res a veure amb el que hi havia el 1983 quan vostè va debutar com a tècnic en el Tour.
Ara sembla un altre esport. No té res a veure amb el del segle passat i l’única cosa en comú que té és el vehicle de treball, que és la bicicleta, que també ha evolucionat. I no només el canvi s’aprecia en quatre dècades, sinó que, si veiem el ciclisme de fa 10 anys, tampoc té res a veure amb l’actual. L’arribada de recursos a aquest esport ha provocat una revolució. Ha sigut una barbaritat, cosa que s’aprecia en la mitjana que fan els ciclistes en cada etapa del Tour. Fa 40 anys, un dia de muntanya s’acabava a una mitjana de 36 o 37 quilòmetres per hora i avui els corredors acaben a 43 per hora. No s’esgota el camp de l’evolució: en els entrenaments, els equipaments de la bicicleta, les rodes, els pneumàtics i l’aerodinàmica, la feina als túnels del vent, gairebé com si fóssim sobre cotxes de Fórmula 1 o MotoGP. Els patrocinadors tècnics cada vegada s’hi impliquen més. No té res a veure amb el passat.
Ara veiem la famosa "Espada" d’Induráin amb què disputava les contrarellotges i sembla una antiguitat.
En el seu moment, l’"Espada" d’Induráin va poder ser fins i tot una bicicleta galàctica, però és incomparable amb les bicis de l’actualitat. Però tampoc en tinc dubtes: grans estrelles del passat com Induráin s’hi adaptarien i estarien ara entre els millors. Cadascú va córrer el Tour amb els millors mitjans que tenia en la seva època.
No obstant això, malgrat disposar de tots aquests avenços, vens al Tour i et trobes amb Pogacar.
El que passa és que, a part de la superioritat manifesta, Pogacar disposa, a més, del millor equip, amb tots aquests avenços que comentem. Té un bloc que li evita haver de lluitar de tu a tu amb els principals rivals. Ells controlen el Tour i neutralitzen tots els contrincants, i Pogacar es troba amb una carretera oberta per oferir les exhibicions que realitza i ratificar el seu domini absolut.
Hi va haver una època en què el Movistar, amb la seva actual denominació o les passades (Reynolds, Banesto, Illes Balears, Caisse d’Epargne), venia a guanyar el Tour.
El Tour sempre ha sigut la carrera que ha marcat la naturalesa d’aquest equip des que vam començar el 1983 i vam arribar en segona posició a París amb Ángel Arroyo. Sempre teníem un líder pensant en les grans voltes i les carreres d’una setmana. Fins i tot vam lluitar per guanyar clàssiques amb un corredor de gran versatilitat com era Alejandro Valverde. Ara, a nosaltres, ens passa el mateix que a gairebé tots els que correm el Tour. Anem amb el líder de torn a mirar d’acabar el millor possible. Lluitar per la victòria és impossible no només amb Pogacar, sinó també amb Vingegaard. Entre tots dos estan guanyant totes les carreres des de fa cinc anys. A sobre, nosaltres hem tingut la mala sort que les caigudes o la salut no han respectat els nostres líders aquesta temporada.
Queda més de mig Tour. Què pot fer el Movistar fins a París?
Venim al Tour amb la intenció que el nostre líder belga, Cian Uijtdebroeks, lluités per un bon lloc en la general. Va arribar a Barcelona després de superar una grip, però va agafar una gastroenteritis i va haver d’abandonar. Ara estem supeditats a l’objectiu de conquistar una etapa. I no hi ha lloc per a la desmoralització. Si traiem les etapes que acaben a l’esprint o les que són per als líders de la general, ens queden poques oportunitats que donen els dies per a escapades. I és el que estem fent des de Barcelona. Col·loquem corredors en les fugues i a veure si hi ha la sort d’arribar a aquest triomf. El ciclisme no són matemàtiques i moltes vegades cal improvisar sobre el terreny.
Però, és clar, després passa el que va passar diumenge. Es cola Pablo Castrillo en la fuga bona i allà hi ha Van der Poel.
La victòria de Van der Poel es va convertir en una recompensa per al ciclisme perquè va ser espectacular. El nivell del Tour és tan alt que, si treus Pogacar i Vingegaard, després et trobes amb una qualitat enorme de corredors que tenen el mateix objectiu que nosaltres: guanyar una etapa.
Mentrestant, Telefónica els ha demanat que busquin un segon patrocinador.
Som conscients que estem en una gran empresa i estem agraïts a Telefónica. Tenim contracte fins a finals del 2029, però treballem per trobar un segon patrocinador i un interessat, segons ens han demanat també, que, si vol quedar-se amb tot l’equip, ells es posarien a un costat. En aquesta dinàmica també hi ha altres equips.
Ha fitxat Paula Blasi per a la temporada vinent?
No en tinc ni punyetera idea.
Vinga, no m’enganyi.
Blasi és l’objectiu de molts equips perquè la seva progressió és espectacular i hi ha negociacions perquè el nostre desig seria comptar amb ella.
- Un llibre destapa la vida del maqui de Sant Llorenç de la Muga que va lluitar contra Franco i Hitler
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- Com fer un cim i tomba: la recepta marinera de la Costa Brava que pots cuinar a casa
- Què farà Junts a partir de dijous?
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- No pengis les trucades 'spam': aquesta és la frase que has de pronunciar per no tornar a rebre-les
- Paneque defensa des de l'Empordà que Catalunya necessita un 'salt de modernització' tant en infraestructures com en energies renovables
- Josep Fernández, Premi Mestres 68: 'L’escola no ho pot fer tot, la família també ha d’educar