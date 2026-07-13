Ciclisme
Van der Poel recompensa el Tour amb un triomf de qualitat
L’estrella neerlandesa i net de Raymond Poulidor provoca una fuga al Massís Central i s’anota en el palmarès una tercera victòria en la grande boucle
Aquest dilluns toca jornada de descans
Val la pena lluitar contra la calor endimoniada perquè Mathieu van der Poel va aparèixer pel Tour, va trucar a la porta de la cursa i es va obrir de bat a bat. No és pas el mateix, no senyor, que guanyi ell que ho faci un corredor més clandestí, flor d’un dia. Van der Poel és un gran i és també el net de Raymond Poulidor. Per això, tot i que corri amb la bandera neerlandesa al dorsal, és un més entre els francesos que aguanten amb gallardia les temperatures asfixiants del Massís Central.
Quan s’escapa Van der Poel és per guanyar, no per fer el ruc. I si qualsevol ciclista, tot i que sigui Tom Pidcock, resisteix les seves accelerades ho té clar: caurà en l’intent i només podrà ser testimoni del triomf d’un dels millors ciclistes de l’actualitat. Fins i tot es va guanyar el cop i compartir un selfie a la meta d’Ussel amb Tadej Pogacar, que va decidir disputar a la rereguarda la novena etapa, retallada 30 quilòmetres per la calor.
Van der Poel ha arribat. No el van veure per Barcelona ni per Catalunya, ni després quan va aparèixer el pla superat l’obstacle del Tourmalet perquè no estava fi. Però dissabte, mentre Tim Merlier treia el nas per Bergerac, ja es va veure una altra cosa. Va llançar com està escrit Jasper Philipsen en l’esprint decisiu. Si el belga va caure derrotat no va ser per culpa de l’astre del ciclocròs, les clàssiques, el gravel i el que es posi pel mig.
Pablo Castrillo, en la fuga
El Tour va despertar amb Van der Poel. La cursa estava adormida perquè un esprint està bé, però dos de seguits en etapes en què no passa gran cosa, és massa. No es pot desaprofitar el Tour perquè la gent, que sua a les cunetes tant o més que els corredors, té ganes de batalla, de veure Van der Poel destrossar la fuga de vuit corredors, en què hi havia un voluntariós Pablo Castrillo. Quedaven 25 quilòmetres i només la meitat d’escapats va resistir la primera envestida del neerlandès amb sang francesa.
¡Ah! Pidcock. Es desespera el ciclista britànic perquè no li entra la marxa. Treu el peu del pedal i s’embolica amb el canvi. Van der Poel al davant i té forces per seguir-lo. De vegades arregla la bici, però no n’hi ha prou per respondre després en el combat per buscar la victòria. Van der Poel s’ho carrega tot. Al davant qui porta el pes de la fuga. Al darrere no val res l’afany del Lidl Trek de Juan Ayuso per agafar-lo i donar amb safata una segona victòria a Mads Pedersen.
Un Massís Central sense grans costes, empits que van com l’anell al dit, és el paradís per a Van der Poel. Es mou amb elegància a sobre de la bici. Se sent feliç quan el reconeixen a les cunetes i criden el seu nom. Val la pena patir el flagell del sol. El termòmetre dels 34 graus i cal estar hores patint quan no hi ha ni una ombra. Pogacar diu després que si tingués poder no faria curses en llocs calorosos.
Qui més relleus dona
Van der Poel sempre va el primer, el que més i millors relleus dona perquè sap que guanyarà, que aconseguirà una tercera victòria en el Tour, en record de l’avi, que va lluitar amb Jacques Anquetil i Eddy Merckx, testimoni de dues èpoques, per caure sempre vençut i no vestir mai el jersei groc, que el net ja es va posar el 2021 i 2025.
Però els gens reforçats pel pare de l’artista, Adrie van der Poel, han creat un ésser superior sobre la bici en etapes com la d’aquest diumenge. Adrie va ser un bon esprínter i classicòman fa 40 anys. Ara, el fill agafa el relleu i guanya en el Tour, a San Remo, a Flandes, a Roubaix i exerceix de Pogacar quan el fang, la sorra i la terra reemplacen l’asfalt en les proves de ciclocròs.
En ruta cap a Ussel, paisatges verds, per ara, la calor no afluixa. Van der Poel, com la resta dels corredors, s’acosta de tant en tant al cotxe del seu equip. Li entreguen un tros de mitja, peça de llenceria, plena de gel. Se la posa sobre l’esquena. El gel es fon a poc a poc i surt una aigua fresqueta a través de la mitja. Alleugereix cos i ànima, camí d’una victòria antològica.
Aquest dilluns descansa el Tour. Dia de poc atrafegament a la bici i aire condicionat a l’hotel, els que tenen la fortuna de tenir-ne a l’abast del comandament a distància. Dimarts retornarà la competició amb una etapa en què s’intercanviaran els papers: Van der Poel passarà a la rereguarda i Pogacar estarà a l’aguait en un desenllaç previsible entre les figures de la classificació general. Dilluns al sol.
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