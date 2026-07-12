Vela
Talent i sostenibilitat es reuneixen a la badia de Roses en un Mundial Juvenil d'IQFoil de màxim nivell
400 regatistes amb projecció olimpica de 36 països participen en una cita que acaba dominant Turquia
Organitzat per La Ballena Alegre, el campionat ha anat acompanyat d'una bona colla d'accions mediambientals i educatives
El Campionat del Món Juvenil i Júnior d'IQFoil 2026 va tancar-se divendres a la badia de Roses després d'una setmana de competició d’alt nivell. El Mundial ha reunit durant una setmana 400 regatistes de 36 països, de les categories U19 i U17, i ha estat organitzat pel Club de Vela La Ballena Alegre.
El campionat va cloure's amb les regates decisives, les anomenades Medal Races, i també va celebrar la cerimònia de lliurament de premis, a la qual va assistir el conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez.
Turquia va convertir-se en la guanyadora de la classificació per nacions, superant Itàlia i Polònia gràcies al seu excel·lent paper en les categories femenines. Itàlia va ser el país de referència en les categories masculines: va quedar primera en U19 i segona en U17. Espanya va finalitzar el Mundial en sisena posició.
L'IQFoil, un dels esports nàutics de moda
La disputa del multitudinari Mundial Juvenil ha demostrat el gran moment de l'IQFoil com a disciplina olímpica de vela. L'IQFoil és una variant del windsurf que incorpora un foil -és a dir, una hidroala que permet que la taula s'aixequi i "voli" per sobre l'aigua. Aquesta innovació, introduïda durant els anys vuitanta, ha experimentat un enorme creixement en l'última dècada. La poca fricció de la taula amb l'aigua permet augmentar la velocitat i reduir la dependència del vent a l'hora de practicar aquest esport.
L'auge de l'IQFoil es fa especialment palès en cites com la de la badia de Roses, on s'han reunit centenars de joves promeses amb projecció per ser als Jocs Olímpics de 2028 o 2032. Durant el Mundial, els participants han competit en proves de race course i d'eslàlom, en les quals han hagut de combinar velocitat, estratègia, regularitat i capacitat d’adaptació en dos camps de regates simultanis situats davant la mar d'Empúries.
Un macroesdeveniment a la badia de Roses
L'organització del Campionat del Món per part del Club de Vela La Ballena Alegre ha requerit un ampli desplegament de gairebé un centenar d'embarcacions de suport vinculades a equips tècnics, entrenadors, equips de rescat i de muntatge. El dispositiu ha comptat amb la col·laboració del Club Nàutic l'Escala i ha permès donar resposta a l'exigència logística d'un esport sempre dependent del vent.
Les condicions meteorològiques han permès competir cada jornada, però han obligat a fer reajustaments diaris per garantir les millors condicions possibles. L'onada de calor va endur-se la tramuntana que va acompanyar la presentació del Mundial, celebrada el dijous 2 de juliol, i va capgirar les condicions marítimes cap a una dependència més gran de la marinada i altres vents tèrmics. El comitè tècnic va procurar aprofitar-los per disputar les proves amb els nusos de vent idonis.
Aposta total per la sostenibilitat
El Mundial d'IQFoil ha apostat per la sostenibilitat a través del projecte "Conèixer per preservar". El director tècnic del campionat, Pep Subirats, és un dels principals impulsors d'aquesta associació entre l'esport i l'Agenda 2030. Explica que el model del Club de Vela La Ballena Alegre és reproduïble en moltes competicions d'altres disciplines i en altres ubicacions. El càmping santperenc i el seu model sostenible s'han convertit, durant els darrers anys, en un cas d'estudi i en un exemple en aquest camp.
Entre les accions promogudes durant la setmana que ha durat el Mundial hi ha l'alliberament de cries de sèpia per part dels competidors, un espectacle de conscienciació mediambiental entre els actes de la festa major de Sant Pere, una jornada de vela inclusiva amb la Fundació Cruyff i la presentació d'un jardí de papallones en col·laboració amb la UVic, entre d'altres.
Tot plegat sorgeix d'un teixit d'aliances amb entitats, institucions, fundacions i clubs, així com amb especialistes en àmbits com la biodiversitat, la divulgació ambiental, la inclusió, el patrimoni, la innovació, la salut blava, la meteorologia i l'impacte socioeconòmic. El resultat és un projecte que combina la projecció esportiva amb la sensibilització ambiental i el retorn d’aquest benefici al territori.
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