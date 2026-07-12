MotoGP
Márquez se’n va de vacances com el rei de MotoGP
«¡Que ve el ‘comecocos’!», em va cridar la mare Roser Alentà des de casa. Marc Márquez, nou vegades campió del món, ja és aquí. Pot ser que encara millori, sí, però aquest Márquez ja està per lluitar pel títol. I, quan MM93 està per lluitar el títol, difícilment se li escapa, tot i que tingui dos rivals encara per davant. Va arrasar a Sachsenring, dissabte i diumenge, que ho sàpiguen.
Emilio Pérez de Rozas
Sí, és Rafa Nadal a Roland Garros. Sí, és Tadej Pogacar al Tour. Sí, és Leo Messi al Mundial dels EUA, Mèxic i el Canadà. Sí, és el rei de Sachsenring. Sí, és ja el candidat núm. 1, sí, sí, el núm. 1, com es temia el madrileny Jorge Martín (Aprilia), encara líder, del Mundial de MotoGP. I sí, sí, és el millor pilot de tots els temps.Senyores i senyors, amb tots vostès: Marc Márquez Alentá, 33 anys, nou vegades campió del món, guanyador 13 vegades al circuit de Saxònia, antiga República Democràtica Alemanya (RDA) i l’home que ha igualat un dels estratosfèrics rècords del mític Giacomo Agostini: ‘Ago’ va guanyar 10 vegades, en la categoria reina, en el traçat d’Imatra (Finlàndia) i ‘Il Cannibale’ ha guanyat 10 vegades a Sachsenring.
Podrien demanar-li més. Cap problema, ‘ET’ els concediria tots els seus desitjos, el que li demanin. Per exemple, conclòs el GP d’Itàlia, a Mugello, Márquez va sortir a 102 punts del líder aleshores l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia). Quatre grans premis després (Hongria, Brno, Assen i Alemanya), Márquez es troba a només 18 punts del líder, que ara és ‘Martinator’.
En aquells quatre caps de setmana, el fill gran de la Roser i Juliá ha sumat la barbaritat de 119 punts sobre 148 possibles. «¡Ja és aquí el ‘comecocos’ !», com em va cridar ahir la Roser, celebrant el tercer triomf (gairebé) consecutiu del seu fill gran.
«Vaig arribar dijous i no vaig enganyar ningú. Jo mai menteixo. No en tinc necessitat», va comentar Márquez a El Periódico al baixar del podi. «Per això vaig dir que tenia ganes de fer-ho bé, d’intentar el màxim, és a dir un altre doblet (el d’avui és el 13è, victòries dissabte i diumenge), sumar els 37 punts en joc. També volia establir un nou i últim rècord, amb les ‘mil’, al meu circuit preferit i per això me la vaig jugar dissabte amb tres intents de volta ràpida. «Vaig apretar dissabte perquè volia guanyar, i avui, diumenge, també he apretat al màxim perquè la recompensa eren ni més ni menys que 25 punts».
Márquez tenia un pla i va camí de complir-lo. No té pressa. Zero. Sap que això és molt llarg. Potser pensa que el seu mal moment, el pitjor, ja ha passat: una caiguda, la quarta operació a l’espatlla dreta, una nova intervenció al peu dret i dos grans premis sense poder córrer perquè s’havia de recuperar, no al cent per cent, però sí dignament per sumar alguns punts. Ara, pensarà, potser arriben els mals moments dels seus rivals. «Bezz» es va lesionar ahir; Fabio Di Giannantonio (Ducati) ha caigut avui durant la cursa i «Martinator» només ha pogut acabar cinquè.
I encara no està al màxim. Ara, amb tres setmanes de vacances («no penso fer-les totes ¡ni parlar!, gimnàs, gimnàs») tornarà l’autèntic Marc Márquez. Perquè aquest, que ha espantat tothom, és bo, però el millor és molt millor. «Era el cap de setmana que tocava, havíem de guanyar dissabte i diumenge perquè és el nostre circuit preferit. Si Nadal ho feia a París, nosaltres havíem de fer-ho a Alemanya i, en aquest sentit, em sento summament orgullós».
Marc Márquez va abandonar Mugello a 102 punts del líder de llavors, l’italià Marco Bezzechi. Quatre grans premis després, sumant 119 dels 148 punts possibles, surt de Sachsenring, el seu jardí, a només 18 del nou líder, Jorge Martín.
Queda molt, molt, però Márquez se sent el rei, no de Sachsenring, malgrat la corona postissa que s’ha posat a Omega, sinó de MotoGP. I, quan MM93 se sent el rei, els altres ja saben que patiran. Hi ha pilots tapats, com el japonès Ai Ogura (Aprilia), que ja és segon del Mundial, però ‘ET’ tornarà encara més fort i, tan bon punt aconsegueixi avantatge, com ha passat avui a la cursa de Sachsenring, viurà de rendes.
La prova d’avui no ha tingut cap història. Márquez ha sortit molt millor que ahir i se n’ha anat. Portava enganxadet, com ahir, el seu germà Àlex, que ha caigut ben aviat. Després, es va posar ‘Diga’ darrere de Marc. I va caure també solet. I els altres, la parella suplent d’Aprilia, que ja és titular, Ogura i Raúl Fernández, no han tingut més remei que conformar-se amb el podi, amb escortar el millor dels millors al ‘calaix’.
Classificació GP d’Alemanya: 1. Marc Márquez (Ducati), 40 minuts 53.148 segons; 2. Ai Ogura (Aprilia), a 1.996 segons; 3. Raúl Fernández (Aprilia), a 5.104 segons; 4. Pedro Acosta (KTM), a 7.684 segons i 5. Jorge Martín (Aprilia), a 11.372 segons.
Mundial de MotoGP: 1. Jorge MARTÍN (Espanya), 208 punts; 2. Ai OGURA (Japó), 194; 3. Marc MÁRQUEZ (Espanya), 190; 4.Marc BEZZECCHI (Itàlia), 186 i 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Itàlia), 184.
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