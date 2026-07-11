Mundial 2026
Merino es converteix en llegenda
El suplent que va eliminar Alemanya de l’Eurocopa entrant des de la banqueta s’ha carregat Portugal i Bèlgica en una setmana: dilluns va trigar set minuts a marcar i ahir n’hi van caldre dos. El pobre Lammens, que havia substituït el lesionat Courtois, va fer 24 anys dimarts.
Joan Domènech
Espanya només havia arribat una vegada a la semifinal del Mundial. La vegada del 2010. Ja en són dues. La primera va acabar amb el pas a la final i el títol. La segona estarà en joc dimarts que ve contra França, amb el precedent més immediat de l’Eurocopa del 2024 i la victòria espanyola.
Hi va haver una primera vegada en què Mikel Merino entrava al camp procedent de la banqueta i marcava el gol decisiu. Però ara ja són més que dues semifinals. La llegenda del mitjapunta navarrès va néixer fa dos anys, amb el gol del 2-1 en l’últim minut de la pròrroga que eliminava Alemanya. Aquest dilluns, entrava en el minut 84 i el 91 es carregava Portugal amb una irrupció a l’àrea.
"Quan vaig marcar el gol a Portugal, em va passar Stuttgart pel cap i vaig pensar: ‘Quina sort que tinc’", va reconèixer Merino als micròfons de la cadena SER després del triomf de vuitens.
Gol, però no memòria
Dos minuts va trigar Mikel Merino a donar la mà a Dani Olmo i rebre la pluja de cossos i braços després de marcar el gol de la classificació. Va entrar en el 86 i va liquidar el duel en el 88. Ja no va pensar en Stuttgart, sinó en Dallas, molt més fresc en la memòria, si bé aquesta no és la seva millor virtut. Contra Portugal havia preparat un mocador vermell per celebrar en públic sant Fermí, i se’l va descuidar al vestidor.
"¿Com voleu que estigui? Content d’haver-ho fet una vegada i ara una altra", reconeixia sense ganes de creure en les casualitats, sinó d’"estar preparat per si et torna a caure".
La felicitat de l’un és la desgràcia de l’altre. Les portades belgues ensenyaran la foto del pobre Senne Lammens de quatre grapes per recuperar la pilota que se li havia escapat després del xut llunyà de Pau Cubarsí. Entrar al camp era un regal, com el de Merino. Mentre el navarrès celebrava dimarts les felicitacions del gol contra Portugal, el porter belga feia 24 anys. Amb tres partits en tota la temporada, sent com és el porter suplent del Manchester United, es va trobar de cop i volta havent d’entrar d’improvís en els quarts de final d’un Mundial. En el seu tercer partit com a internacional, substituint un Thibaut Courtois que culminava una temporada negra amb totes les desgràcies del Madrid: lesió i derrota. Ja se n’havia lesionat Youri Tielemans en l’escalfament i després va haver de demanar el canvi Kevin De Bruyne.
"Merino és un top mundial. És una sort tenir-lo", va remarcar Luis de la Fuente, que, tot i això, el manté de suplent. Sap que el necessitarà i que li donarà la vida. A ell i a Espanya.
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