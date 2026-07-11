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Mor als 25 anys Jayden Adams, futbolista sud-africà que va disputar el Mundial 2026 fa tot just unes setmanes
Les causes de la mort de Jayden Adams, que havia debutat amb la selecció l'any 2024, no han estat revelades de moment pel seu entorn
Xavier Ortuño
El futbol mundial està de dol. Jayden Adams, migcampista de la selecció de Sud-àfrica i del Mamelodi Sundowns, ha mort als 25 anys, tot just unes setmanes després de disputar el Mundial 2026 amb el seu país. La notícia, confirmada aquest dissabte per l'entorn del jugador i pel sindicat de futbolistes sud-africà (SAFPU), ha sacsejat el món del futbol. De moment, no s'han fet públiques les causes de la mort.
Adams ha estat una de les peces de la històrica participació de Sud-àfrica en el torneig. El migcampista va ser titular en el debut contra Mèxic a l'Azteca, que va acabar amb derrota per 2-0, i també en l'empat contra la República Txeca, per 1-1, a Atlanta. També va entrar en els minuts finals de la victòria per 1-0 contra Corea del Sud, que va classificar els "Bafana Bafana" per als setzets de final per primera vegada en la seva història.
Va jugar el Mundial després de perdre l'àvia
La història d'Adams al Mundial ja havia estat marcada per la tragèdia. La seva àvia, Marianna Adams, va morir als 72 anys en un hospital de Stellenbosch just un dia abans del partit contra els txecs, el passat 18 de juny. El jugador va decidir saltar al terreny de joc tot i el cop, i va disputar la primera part d'aquell partit, en què Sud-àfrica va sumar el seu primer punt del torneig.
Nou vegades internacional des del seu debut amb la selecció l'any 2024, Adams s'havia format a l'Stellenbosch FC, des d'on va fer el salt al Mamelodi Sundowns l'estiu passat. A Pretòria s'havia consolidat com una de les grans promeses del futbol sud-africà i havia arribat al Mundial en plena projecció.
Commoció a Sud-àfrica
El sindicat de jugadors sud-africà (SAFPU) ha expressat en un comunicat la seva consternació per la mort de Jayden Adams, a qui ha definit com un jugador que va representar el seu país al Mundial "amb orgull, valentia i distinció". També ha traslladat el condol a la família, al Sundowns, a l'Stellenbosch i a tota la selecció.
Brendine Johnson, mentor del jugador i portaveu de la família, ha confirmat la mort i ha demanat respecte per la privacitat dels seus familiars. També ha explicat que havia parlat amb Adams dijous i que el futbolista es mostrava positiu i il·lusionat amb el retorn a la competició després del Mundial. El Mamelodi Sundowns, per la seva banda, encara no ha emès cap confirmació oficial.
L'últim rastre públic del jugador ha estat una imatge amb la seva parella, Aqueelah, compartida a les xarxes socials menys de 24 hores abans que es conegués la notícia de la mort del futbolista sud-africà.
Via: Sport
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